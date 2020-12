Deler ikke svensk forbannelse: – Er det potetcupen vi spiller?

KOLDING (VG) Håndballjentene trodde de skulle møte Kroatia først i EMs hovedrunde. Men nå blir verdensmester Nederland motstander torsdag kveld. Sverige raser over forandringen i kampprogrammet. Det gjør ikke Norge.

OPPGITT: Sveriges landslagssjef Thomas Axner. Foto: HENNING BAGGER / RITZAU SCANPIX

– Er det potetcupen vi spiller? Spør svenskenes landslagssjef Tomas Axner i Aftonbladet.

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, forsetter han. Axner trodde Sverige skulle møte Montenegro torsdag, men Sverige må nå vente til fredag hvor Danmark venter i Herning.

Etter puljeseieren i gruppe D skulle Norge i det opprinnelige oppsettet ha møtt vinneren av gruppe C, Kroatia, i første kamp i hovedrunden. Det ble endret. Etter kampen mot Nederland torsdag spiller Norge mot Kroatia lørdag og Ungarn tirsdag.

– Jeg bryr meg ikke så mye om dette, sier Heidi Løke i et møte med pressen tirsdag formiddag.

– Vi fikk beskjed om at vi skulle møte Kroatia. Så fikk vi kontrabeskjed på Nederland. Sånn er det bare. Vi skal jo uansett spille mot de samme motstanderne, sier Heidi Løke.

– Dette var klart på forhånd. Det har hele tiden vært klart at Norge og Danmark skal spille på disse datoene, presiserer trener Tonje Larsen og viser til at Sverige får flere fridager til å forberede de neste kampene.

MOT NEDERLAND: Heidi Løke tapte for Kelly Dufler og Nederland i fjorårets VM. Dulfer scoret åtte da Nederland tirsdag slo Ungarn. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Jeg vet ikke en gang hvor jeg skal starte..., kan du tenke deg at fotballandslaget torsdag skal møte Nederland på Santiago Bernabeu og senere får vite: «nei, det blir Senegal på fredag i stedet». Det er jo ikke klokt, sier Tomas Axner som leder et Sverige som går inn hovedrunden med bare ett poeng og må vinne alt for å kunne håpe på semifinale neste fredag.

For de norske håndballjentene blir det oppgjør mot verdensmester Nederland i første kamp. Norge slo de hollandske jentene i både VM-finalen 2015 og EM-finalen 2016 - og vant fem strake kamper mot dem i mesterskap.

Men etter pauseledelse i Kumamoto tapte Norge 28–30 for Nederland i fjorårets VM i Japan. Nå er Nederland-stjernen Estavana Polman kneskadet og EM ble innledet med to tap.

– Vi gjorde mye feil i den kamp. Vi ødela for oss selv. Vi skal ikke gå i den fellen igjen, sier Heidi Løke.

Da det gjaldt slo de Ungarn med fire mål etter en sterk avslutning. Løke ser ikke på torsdagens kamp som noen revansjekamp.

– Vi tenker ikke så mye på revansje. De har noen spillere ut. Men Nederland har et utrolig godt lag med spillere vi må passe på. Så er de vi som skal vinne løpskampen, sier strekspilleren som scoret ett mål på tre forsøk på Nederland-keeperen Tess Wester i fjor.

Mandag bommet hun på tre av fire mot Romania. Det er Heidi Løke ikke fornøyd med etter en kamp med uvanlig mange norske bomskudd.

– Man blir selvfølgelig forbannet der og da. Vi skal lære av det og skjerpe oss til neste kamp, lover hun.

