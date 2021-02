Egner Granerud vant for niende gang: – Hvem skal stoppe den mannen?

Halvor Egner Granerud (24) virker ustoppelig kort tid før VM. Lørdag sikret han sesongens niende seier i verdenscupen.

SEIERSVANT: Halvor Egner Granerud har prestert jevnt og best gjennom hele sesongen. Foto: Hendrik Schmidt / DPA

For første gang i historien har Norge vunnet seks verdenscuprenn på rad. Halvor Egner Granerud har vært i en egen klasse denne sesongen – og bidratt sterkt til denne bragden – og fløy nok en gang lengst under rennet i Klingentahl i Tyskland. Det var nordmannens niende verdenscupseier denne sesongen.

– Jeg gikk inn rennet med store forventinger til meg selv. Det var en nervøs konkurranse, men det siste hoppet var veldig, veldig godt. Jeg begynte å smile i unnarennet, og sa til meg selv at jeg måtte fokusere. Det var en morsom dag, sier Egner Granerud i et NRK-sendt intervju.

– Det er ubeskrivelig det vi er vitne til denne sesongen, konkluderer NRK-kommentator Johan Remen Evensen.

Egner Granerud nærmer seg nå de aller største i norsk hopphistorie målt i antall verdenscupseire. Roar Ljøkelsøy har flest (11), Anders Jacobsen er nummer to med ti, mens både Roger Ruud og dagens vinner har ni hver.

Egner Granerud var sist ut i første omgang, men beholdt roen tross en del trøbbel i oppladningen til hoppet. Forholdene var for gode i bakken, og hopperen ble tatt av bommen. Arrangøren fryktet rett og slett at Egner Granerud ville hoppet for langt om de hadde sluppet ham utfor.

Stöckl valgte å sette ned farten til stjernehopperen, men likevel var det ingen som hoppet lenger enn 24-åringen. Med 140 meter ledet han før finaleomgangen.

– Hvem skal stoppe den mannen? Han leverer hver bidige gang! ropte Remen Evensen.

Egner Granerud var best i kvalifiseringen, best i førsteomgang og naturligvis storfavoritt da det hele skulle avgjøres i finaleomgangen.

Nok en gang var han upåvirket av presset å være sist på toppen medfører. Den norske hopperen suste ned bakken og landet på 141,5 meter. Det holdt til en suveren seier.

– Han virker veldig rolig i alt han gjør. Han var ikke helt fornøyd med førstehoppet, og tok et bedre hopp i andre omgang. Det er en utøver som alltid søker det optimale og forsøker å forbedre seg til enhver tid, sier Alexander Stöckl til NRK.

Også i andre omgang hoppet han med lavere fart enn en rekke av konkurrentene. Bor Pavlovcic satte press på de beste etter første omgang med et superhopp på 142,5 meter fra avsats 15. Både Kamil Stoch og Egner Granerud klarte derimot å legge sloveneren bak seg på listene fra avsats 13.

Om 20 dager skal Egner Granerud og resten av den norske troppen hoppe for første gang under ski-VM i Oberstdorf. I øyeblikket er årets hoppkomet blant Norges sterkeste medaljekandidater.

