Fotballekspert hudfletter Martial: – Han gir meg magesår

Bojan Djordjic er nådeløs med Manchester United-spiller Anthony Martial og kaller franskmannens kroppsspråk «provoserende».

I FOKUS: Anthony Martial er offer for knallhard kritikk fra Bojan Djordjic. Foto: Martin Rickett / PA Wire

– Jeg synes dere var veldig snille med Martial. Den spilleren gir meg magesår. Helt ærlig, han gir meg magesår, sa Djordjic før kampen mot West Ham som endte med 1–0-seier etter ekstraomganger.

Svensken som gikk fra Brommapojkarna til Manchester United i 1999 fikk aldri gjennombruddet sitt på Old Trafford.

Nå er han en anerkjent TV-ekspert og tirsdag var han gjest hos Viasport under FA-cupkampen mot West Ham.

Både Jan Åge Fjørtoft og Lars Tjærnås var klare på at Edinson Cavani har blitt et mye bedre alternativ enn Martial. «Klasseforskjell» og «forskjellen på andreplass og tolvteplass» var karakteristikken fra Fjørtoft før kampen.

– John Arne Riise kan sammenligne ham med Origi, det er to spillere som er fryktelig provoserende i kroppsspråket sitt, mente Djordjic.

Anthony Martial kom ikke på scoringslisten mot West Ham, men var nære ved et par anledninger i sin 250. kamp for Manchester United.

– Det har vært en god kamp av Anthony Martial, men han må gå av uten scoring denne gangen, kommenterte Viasport-kommentator Morten Langli ved kampslutt.

Til slutt var det Scott McTominay som satte inn det avgjørende 1–0-målet i ekstraomgangene. Anthony Martial ble belønnet med karakteren 5 av 10 i Manchester Evening News.

De skriver at han forsøkte så godt han kunne, men at han ikke var dødelig nok i avslutningene. Franskmannen fikk også en stygg smell i hodet etter å ha forsvart seg godt på en dødball.

– Det manglet ikke på innsats, men han overbeviste heller ikke, skriver avisen.

Anthony Martial fikk også kritikk etter 1–2-tapet mot Sheffield United. Da var franskmannen negativt involvert i et av baklengsmålene, hvor gjestene fikk altfor mye tid til å score.

– Anthony jobber veldig hardt på trening, han jobber med avslutningene og bevegelsene sine, så jeg har ingen tvil om at han kommer til å veldig bra, sa Solskjær om 25-åringen.

SMELL: Anthony Martial viste heroisk innsats da han stanget av gårde en ball på bakerste stolpe og fikk smake hodet til West Ham-stopper Issa Diop. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Før oppgjøret mot West Ham understrekte Bojan Djordjic at han er klar over at Martial scoret 17 mål på 32 kamper og var Uniteds mestscorende i Premier League forrige sesong.

– Men hans kroppsspråk ... At han ikke har sett på Edinson Cavani hvordan han jobber. På treningsanlegget, når jeg prater med Nemanja Matic, sier han at det er som om Cavani akkurat har begynt å spille.

Bevegelsesmønsteret, holdningen og vinnerskallen til uruguayaneren blir trukket frem som den diametrale motsetningen til Martials karakter – og årsaken til at Cavani har lyktes.

– Holdningen når du spiller for Manchester United må være på plass hver eneste uke. Når de tekniske ferdighetene ikke er der, så må du faen meg løpe. Du må ta duellene og vise at du vil, freste Djordjic i en lengre tirade.

– Når jeg ser spillere som knapt svetter og knapt ler, da blir jeg forbannet. Han har et nådd nivå og en klubb mange bare kan drømme om.

Etter kampen mot Sheffield United startet Martial på benken i de tre neste ligakampene. Han kom inn da McTominay forsvant i garderoben med magesmerter før pause mot Arsenal.

Mot Southampton kom han inn i pausen og noterte seg for to scoringer, mens han var ubenyttet reserve mot Everton.

– For meg er det ingen diskusjon. Er Cavani klar, da skal han spille hver dag. Til og med på treningene skal han spille i stedet for Martial. Og han skal se hvordan en toppspiller beveger seg, mener Djordjic.

Publisert Publisert: 10. februar 2021 01:38 Oppdatert: 10. februar 2021 02:02