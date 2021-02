Avgjorde i siste sekund etter Zuccarello-magi

(Minnesota Wild – LA Kings 4–3 etter spilleforlengelse) Tiden var i ferd med å renne ut, så vartet Mats Zuccarello opp med en eventyrlig pasning.

0,3: Her setter Matt Dumba pucken i nettet med 0,3 sekund igjen av spilleforlengelsen. Foto: Andy Clayton-King / AP / NTB

Minnesota Wild møtte LA Kings for andre dag på rad, og så ut til å ha full kontroll, som de hadde natt til lørdag. Tidlig i andre periode ledet de 3–0, men gjestene fra California ga ikke opp, og snaue tre minutter før slutt i tredje periode utlignet de til 3–3.

Dermed gikk kampen til spilleforlengelse. Minnesota presset på for scoring etter at LA Kings fikk Jeff Carter fikk en to minutters utvisning – med to minutter og 22 sekunder igjen av spilleforlengelsen.

Men gjestene så ut til å holde unna, og ta kampen til straffeslagkonkurranse. Så dukket en nordmann i superform opp.

Zuccarello, som har tatt ti målpoeng på sine siste fem kamper, fikk pucken på venstresiden i Los Angeles’ sone med to sekunder igjen å spille.

Med ansiktet mot vantet, omringet av fire Los Angeles-spillere, vender nordmannen og i samme bevegelse finner Matt Dumba foran mål. Backen gjorde ingen feil, og satte pucken i nettet med 0,3 sekund igjen å spille.

– Helt utrolig av Zuccarello inntil vantet, utbryter TV-kommentatoren på Viaplay.

Dermed tok Minnesota sin sjette strake seier – den lengste seiersrekken i NHL denne sesongen.

