De hatefulle meldingene kunne ødelagt alt

OBERSTDORF: Charlotte Kalla og regjerende verdensmester Sverige er favoritt i stafetten torsdag. Lagets veteran glemmer ikke det som skjedde i forrige VM.

Charlotte Kalla har en høy status i svensk langrenn. Nå skal hun gå en ny VM-stafett for nasjonen som vant sist gang. Foto: NILS JAKOBSSON / BILDBYRÅN

Den gangen ble det gull, men opptakten var forferdelig for løperen som er et ikon i nabolandet.

Bortsett fra det første mesterskapet i 2007 i Sapporo, har hun tatt medaljer i alle VM. 33-åringen har 22 internasjonale medaljer. Men selv om det er et bevis på hva hun har fått til, vet Kalla at selvtillit er noe som fort kan forsvinne.

For to år siden, i Seefeld, fikk hun merke det.

Den svenske langrennsløperen gikk som vanlig tur på morgenen slik at kroppen skulle våkne. Lagvenninnene på VM-stafetten hadde ulike rutiner.

Lagets eldste tok på seg øreklokkene og lyttet til musikken. Tidligere på morgenen var allerede én frokost fortært. Det ventet enda et nytt, lite måltid før avreise til stadion.

Fakta Marina Charlotte Kalla Født: 22. juli 1987 Kommer fra: Tärendö Bosatt: Sundsvall Klubb: Piteå Elit Skidklubb Sivilstand: Samboer med Fredrik Karström Meritter: Tre OL-gull og seks sølv, tre VM-gull, seks sølv og fire bronse. Syv verdenscupseire individuelt og tre i stafett. Vinner av Tour de ski i 2007/08. Tre VM-gull som junior, to sølv. Har deltatt 15 sesonger i verdenscupen. Der er det blitt 12 individuelle og tre lagseire. 59 ganger individuelt har hun vært på WC-pallen, 14 ganger i lag. Utmerkelser: Radiosportens Jerringpris i 2008, Kongens medalje for «idrettsbragd som skiløper og OL-gull i fristil» i 2010. Victoriaprisen 2010 for OL-gullet. «Årets kvinnelige idrettsutøver 2010» på idrettsgallaen i 2011. Victoriaprisen 2014 for OL-gullet. Holmenkollmedaljen i 2018.

Charlotte Kalla skal gå på det svenske stafettlaget som er favoritter til å ta gull torsdag. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Så frem til start

Kalla hadde den gode følelsen. Dette var noe hun virkelig hadde gledet seg til etter en vinter som hadde gitt få lyspunkter. Nervøsiteten var der, men det var ikke unormalt.

Løperen som er et forbilde for mange, men samtidig sårbar, grep etter mobilen på sin vandring. Hun skrollet på Instagram. Da fikk hun se det. En hatefull melding lyste mot henne. Avsenderen kunne ikke forstå hvorfor Kalla skulle delta på Sveriges stafettlag. Hun som var i så dårlig form. Det fantes da mange andre løpere som ville gjøre det bedre.

Der og da følte Kalla seg liten. Hun kjente at kommentaren boret seg inn i kroppen. Selvtilliten forsvant.

– Jeg angret på at jeg hadde takket ja til å gå på stafettlaget. Jeg klarte ikke å kjenne på noe energi eller få de vonde tankene ut av hodet, sier hun til Aftenposten i dag.

Historien om hva som skjedde, er ikke viden kjent for andre enn de nærmeste i langrennsleiren.

Charlotte Kalla i VM-byen i Tyskland. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Fakta Sveriges medaljer i stafett Charlotte Kalla har vært med på alle: Bronse: Liberec 2009 Sølv: Oslo 2011 Sølv: Val di Fiemme 2013 Sølv: Falun 2015 Sølv: Lahti 2017 Gull: Seefeld 2019 Les mer ↓

Måtte ha trøst

Da Kalla kom til skistadion i Seefeld, var lagvenninnene på de to første etappene allerede godt i gang med oppvarmingen. Solen skinte. Dagen kunne bli perfekt for et blågult lag som aldri hadde vunnet en VM-stafett.

Men da Kalla traff landslagstrener Magnus Ingesson, begynte hun å gråte.

– Jeg sa til ham at slik mine tanker er nå, angrer jeg på at jeg takket ja til å gå.

Så kom det mellom hikstene at hun var så dårlig form, selv om stafettløperen skjønte at det var for sent å trekke seg.

– Det var deilig å få gråte litt. Jeg øste ut alt jeg tenkte på. Da var det like fint å høre at han sa: «Du hadde aldri fått det spørsmålet om du ville gå, hvis vi ikke hadde tro på deg.»

Han minnet henne på at hun ikke hadde stilt krav om å bli tatt ut. Det var trenerne som hadde valgt henne.

Da slapp taket, og Kalla kunne gå inn i sin egen boble. Hun tenkte: «Jeg skal forberede meg best mulig. Jeg har ikke noe å tape».

Charlotte Kalla gjorde en god 10-kilometer i Oberstdorf tirsdag. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

La ut på den tredje etappen

Som vanlig pratet hun med smøreren og gjennomførte noen fartsdrag før hun gikk til start. Det var lett å få overblikk over det som skjedde på den åpne stadion. Ebba Andersson hadde allerede gått 1. etappe, Frida Karlsson var snart ferdig med sin. Sverige og Norge kjempet i tet.

Kalla skulle ut mot jevngamle Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som hun hadde truffet i en landskamp vinteren 2005/2006. Det sterkeste minnet av den norske løperen hadde hun fra junior-VM i Slovenia i 2006. Der fikk Kalla sitt første VM-gull, Jacobsen sine første to.

13 år senere skulle Kalla komme til å gå kraftig fra Uhrenholdt på tredje etappe og legge grunnlaget for det som ble en VM-triumf.

– Det var en herlig følelse å dunke Stina (Nilsson) i ryggen, medgir hun.

Nilsson avgjorde det hele på oppløpet, der Therese Johaug møtte sin overkvinne.

Vinnerlaget i Seefeld: Ebba Andersson, Frida Karlsson, Charlotte Kalla og Stina Nilsson. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Fikk ny motgang

I november ble Kalla rammet av covid-19 og fikk deretter ryggproblemer. Hun var usikker på om hun ville rekke VM i Oberstdorf, men ble tatt ut. De to første øvelsene, sprint og 15 km, endte med 5.- og 6. plass.

Det var ingen tvil om at Sveriges «grand old lady» i ungdomsteamet skulle inn blant de fire utvalgte.

– Jeg er overlykkelig over at det har gått så bra hittil, sier Kalla.

Hun er omsvermet i pressesonen etter løp. Kalla er yndling for svenske medier, tidligere kåret til de mest populære idrettsutøveren.

Nå ser hun frem til at Sveriges stafettlag skal forsvare gullet. På papiret er svenskene sterkest, selv om Norge har Therese Johaug som eneren i verden.

– Jeg vet at utfallet er åpent, men jeg har troen på Sverige, sier hun.

Torsdag kl. 13.15: 4 x 5 km stafett kvinner