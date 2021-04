Sagosen jakter gull i norsk Bundesliga-drama

Dramaet om Bundesliga-tittelen i håndball fortsetter med seks nordmenn involvert. Sander Sagosen leverte seks mål da Kiel sikret to nye poeng torsdag kveld.

LEVERTE IGJEN: Sander Sagosen med seks nye scoringer for Kiel torsdag. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

Kiel vant 32–26 på bortebane mot Melsungen mens Flensburg-Handewitt slo Eulen Ludwigshafen 35–29 på hjemmebane. Tittelracet fortsetter frem til serieslutt i slutten av juni.

De fire nordmennene i Flensburg ligger fortsatt ett poeng foran Kiel. De sikret serieledelsen ved å slå Kiel hjemme i Flens Arena i slutten av mars. Christian O’Sullivan og Magnus Gullerud i Magdeburg ligger på 4. plass i god posisjon til å å kjempe om bronsen. Men det skal skje mye om de blander seg inn i gullkampen.

Sander Sagosen startet forsiktig i Melsungen, men kom etter hvert i siget sammen med Domagoj Duvnjak og resten av det stjernespekkede Kiel-mannskapet med Danmark-keeper Niklas Landin som sikker sisteskanse med en redningsprosent på 34. Harald Reinkind bidro med en scoring.

Kiel har allerede vunnet to titler denne sesongen: Super Cup og Champions League. Sagosen var sentral i begge finaler.

– Titler er det vi blir målt på. Vi må ikke vinne så mye for at sesongen skal være godkjent. Men jeg drømmer om fire-fem titler i denne unike sesongen, sa Sagosen til VG sist høst.

Kiel ble i fjor ble tilkjent Bundesliga-gullet etter at kampene ble stoppet på grunn av pandemien.

Flensburg vant tittelen i både 2018 og 2019.

I kveldens kamp scoret Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen begge fire mot svakt plasserte Ludwigshafen. Magnus Jøndal kom ikke på scoringslisten. Også Torbjørn Bergerud spiller i klubben. Etter sesongen forlater landslagskeeperen Tyskland og skal spille for GOG i Danmark.

Begge de to «norske» klubbene henger også med i Champions League. Der møter Sagosen og Kiel hans gamle lagkamerater i Paris Saint-Germain Handball i mai, mens Flensburg skal opp mot danske Aalborg i kvartfinalen.

Sander Sagosens femte mulighet for en tittel ligger i den tyske cupen. Kiel er klare for semifinalen og stiller som klar favoritt i finalehelgen i juni. Her er Flensburg utslått.

Etter det store tittelracet får de norske landslagsspillerne fri til 8. juli. Da samles den norske OL-troppen for å gjøre de siste forberedelsene til Tokyo. Norge deltar for første gang på 49 år på herresiden i OL.

Christian Berge skal etter planen ta med seg Sagosen & co. til to EM-kvalikkamper i Latvia i neste uke. Norge avslutter kvalifiseringen med «hjemmekamp» mot Italia 2. mai, men denne kampen spilles på grunn av innreisekarantenen ikke i Norge.

