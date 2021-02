Arsenal fikk to røde kort og tapte med Ødegaard på benken

(Wolverhampton-Arsenal 2–1) David Luiz (33) rotet det til og ble utvist før pause, og keeper Bernd Leno (28) klønet det til med rødt kort nummer to på Arsenals marerittkveld.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Martin Ødegaard startet på benken og kom heller aldri inn på Arsenals tunge aften på Molineux, der vertene Wolverhampton snudde 0–1 til 2–1 og vant.

I det 48. minutt, rett før 1. omgang var slutt, stoppet David Luiz Martin Ødegaards venn Willian José ulovlig som sistemann. Dermed ble det dobbel straff: Utvisning og straffe. Klønete gjort av Arsenal-stopperen.

– En korrekt avgjørelse. Han gjør ikke noe forsøk på å treffe ballen, mener Jesper Mathisen i TV 2-studio.

Arsenal har hatt noen enda verre utvisninger tidligere denne sesonger, representert ved Nicolas Pépé (mot Leeds) og Granit Xhaka (mot Burnley). Utvisningsstatistikken under Mikel Arteta er forferdelig etter tirsdagens to røde kort:

Det skjedde på tampen av ekstremt god omgang av Arsenal, som hadde store sjanser før de endelig fikk hull på byllen etter en drøy halvtime. Det var en utrolig enkeltmannsprestasjon av Nicolas Pépé, som passerte to mann og skjøt forbi Rui Patrício.

– Et sykt mål. Han tryller, fastslår Erik Thorstvedt på TV 2-sendingen.

2–1! João Moutinho hopper høyt i glede over sitt fantastiske langskudd som ga Wolves-ledelse. Foto: Catherine Ivill / PA Wire

Bukayo Saka hadde en strålende 1. omgang der han brukte Wolves-backen som rundingsbøye, men takket være det helt korrekte dømte straffesparket utlignet vertene til 1–1 på tampen ved Ruben Neves.

2. omgang åpnet med et fantastisk langskudd som sendte Wolverhampton i ledelsen 2–1. João Moutinho dundret til, og ballen gikk inn via stolpen. Dermed hadde Nuno Espírito Santos menn snudd det.

Les også Britisk fotballekspert: – Håper ikke Ødegaard ødelegger for Arsenals supertalent

Mikel Arteta satte inn Pierre-Emerick Aubameyang i et håp om å få med seg poeng fra Molineux, men så ødela Bernd Leno alle muligheter for Arsenal. Den tyske målvakten tok ballen med hånden utenfor feltet, og dermed ubønnhørlig rødt kort nummer to for Arsenal, som i rundt 20 minutter spilte 4–4–0.

Islendingen Runar Runarsson overtok i mål og fikk nok å gjøre.

Arsenal har hatt en utrolig snuoperasjon, som startet på «Boxing Day», og de sto med 5–2–0 på de syv siste ligakampene før møtet med Wolverhampton. Tirsdag kveld sprakk den statistikken - tross en glitrende 1. omgang.

– David Luiz-utvisningen snudde alt, sier Jesper Mathisen i TV 2-studio.

Wolves hadde fasiten på 0-3-5 på sine åtte siste ligakamper før Arsenal var motstander. Derfor smakte seieren ekstra godt for «ulvene», som har slitt med skader. Raúl Jiménez koste seg på tribuneplass.

Publisert Publisert: 2. februar 2021 20:56 Oppdatert: 2. februar 2021 21:50