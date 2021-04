Neymar utvist da PSG tapte toppkampen

(Paris Saint-Germain-Lille 0–1) Neymar (29) rotet på seg en utvisning på slutten da Paris Saint-Germain tapte toppkampen mot Lille lørdag kveld.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Den brasilianske stjernen jaktet utligning, og han løp utenfor banen for å ta ballen fra Lilles Tiago Djalo. Neymar dyttet til Djalo, og det endte med at Neymar pådro seg sitt andre gule kort for matchen - og dermed marsjordre. Også det første gule kortet var unødvendig.

Tiago Dialo fikk sitt andre gule kort for dagen i den samme situasjonen, fordi han ikke ga fra seg ballen. Dermed måtte også han ut.

Dette er fjerde gang Neymar har blitt utvist i Ligue 1.

Neymar og Tiago Dialo (t.h.) krangler - og det ender med at begge blir utvist på slutten av toppkampen i Ligue 1. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Neymar hadde sin første start på åtte kamper for Paris Saint-Germain, som lå likt med Lille foran lørdagens tetkamp. Han misset på en stor sjanse.

Den 21 år gamle kanadieren Jonathan David sendte Lille i ledelsen etter 20 minutter - og det skulle bli kampens eneste mål. Etter 35 minutter måtte samme David forlate banen med skade - og erstattes av Timothy Weah.

David er med det oppe i ti mål denne sesongen.

Les også Barcelona-exit mot PSG i Champions League: – Messi kan ikke tvile på fremtiden til dette laget

Lille har dermed overtatt tabelltoppen - tre poeng foran PSG, som nå har tre hjemmetap på rad i Ligue 1. Det er ti år siden Lille ble seriemester i Frankrike. Mens Lille står med 66 poeng, har PSG 63, Monaco 62 og Lyon 60 poeng.

Paris Saint-Germain har vunnet syv av de åtte siste ligamesterskapene. Klubben møter Bayern München i kvartfinalen i Champions League førstkommende onsdag.

PS: Ruben Gabrielsen fikk lørdag sin første scoring i Toulouse-drakten da de vant 4–1 over Nancy på nivå to.

Publisert Publisert: 3. april 2021 18:59 Oppdatert: 3. april 2021 19:44