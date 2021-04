Solskjærs «comeback kids»: Har tatt 25 poeng etter å ha ligget under

Manchester United snudde 0–1 til 2–1 over Brighton. Ole Gunnar Solskjærs menn har blitt eksperter i å slå tilbake.

SNUDDE: Ole Gunnar Solskjær (t.h.) og Dean Henderson feirer at Manchester United snudde 0–1 til 2–1 over Brighton søndag. Foto: Phil Noble / PA Wire

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

De røde har tatt 25 poeng etter å ha ligget under i Premier League denne sesongen, viser en oversikt som VG har laget.

Det er ni poeng mer enn noen annen klubb, ifølge Sky Sports. Leicester er nest best med 16 poeng.

Ifølge Opta Joe har Manchester United også tatt flest «komme bakfra»-poeng totalt i hele Premier League-historien.

Dette var den 95. kampen der de røde vant etter å ha sluppet inn det første målet, ifølge statistikk-leverandøren.

Les også Ferguson brukte hårføner – Solskjær antyder «fyrverkeri i pausen»

Sist det skjedde – før kampen mot Brighton – var den 20. januar da Fulham tok ledelsen, men Edinson Cavani og Paul Pogba snudde det hele.

Søndag fikk Paul Pogba målgivende pasning til seiersmålet da han halvveis bommet på et skudd – som i stedet ble et slags innlegg til Mason Greenwood. 19-åringen kastet seg fram og headet i mål – via Brightons Ben White.

Manchester United har vunnet åtte Premier League-kamper etter å ha ligget under denne sesongen. Ifølge BBC er det bare Newcastle United (10 i 2001/02) og Manchester United selv (9 i 2012/13) som har flere i en enkelt Premier League-sesong.

Les også Tottenham gikk på sen smell etter Kane-dobbel

– Jeg synes vi startet bra, men så scoret de. Etter det fant vi ikke helt rytmen, og trengte pausen til å samle oss, sier United-manager Ole Gunnar Solskjær etter påskeseieren over Brighton.

– Etter internasjonale pauser tar det noen ganger tid – og så må kanskje fyrverkeriet tennes i pausen, fortsetter nordmannen.

Dette er de åtte kampene der United har snudd til seier i Premier League denne sesongen:

4. april 2021: Snudde 0–1 til 2–1 mot Brighton (Rashford og Greenwood).

20. januar 2021: Snudde 0–1 til 2–1 over Fulham (Cavani og Pogba).

17. desember 2020: Snudde 0–1 til 3–2 over Sheffield United (Rashford 2, Martial).

5. desember 2020: Snudde 0–1 til 3–1 over West Ham (Pogba, Greenwood, Rashford).

29. november 2020: Snudde 0–2 til 3–2 mot Southampton (Fernandes, Cavani 2).

7. november 2020: Snudde 0–1 til 3–1 over Everton (Fernandes 2, Cavani).

17. oktober 2020: Snudde 0–1 til 4–1 mot Newcastle (Maguire, Fernandes, Wan-Bissaka, Rashford).

26. september 2020: Snudde 0–1 til 3–2 mot Brighton (Rashford, Fernandes, selvmål).

I tillegg reddet Fernandes 1–1 mot West Bromwich etter at Manchester United hadde ligget under også i den matchen.

Publisert Publisert: 5. april 2021 06:02