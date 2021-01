De «ukjente» som kan gå seg til ski-VM – og de etablerte som sliter

Noen av løperne som kan bli med til ski-VM, er ukjent for mange. Samtidig sliter en rekke velkjente langrennsnavn med å få det til.

Harald Østberg Amundsen slo alle, Johannes Høsflot Klæbo inkludert, på Lillehammer i begynnelsen av desember. Han ligger svært godt an til å kapre en plass på VM-laget. Foto: Terje Pedersen, NTB

I løpet av 14 dager kan en drøm om VM-plass bli realitet for en rekke unge norske langrennsløpere. Kampen om plassene spisser seg virkelig til i helgen. Norgesmesterskapet er alltid fest for norsk langrenn, men i en sesong hvor det knapt har vært internasjonale konkurranser, kommer de neste fire dagene til å være avgjørende.

Noen er klare for VM allerede. Men bak de aller beste er det en rekke svært lovende langrennsløpere som kan komme til å melde seg på i kampen om plasser. Det handler om å prestere så bra i NM at de blir tatt ut til verdenscup i Lahti og Falun de to neste helgene. Dersom de gjør det bra her, er de plutselig i Oberstdorf.

Og en rekke løpere med erfaring fra mesterskap står i fare for å falle ut av troppen.

Fakta Slik blir NM Arrangeres i Granåsen fra og med lørdag 16. januar til og med tirsdag 19. januar. Lørdag 16. januar:

Kvinner og menn, sprint klassisk, prolog (09.40)

Kvinner og menn, sprint klassisk, finaler (11.40) Søndag 17. januar:

Kvinner, skiathlon 15 km (11.15)

Menn, skiathlon 30 km (13.30) Mandag 18. januar:

Kvinner, 5 km klassisk (11.00)

Menn, 10 km klassisk (13.15) Tirsdag 19. januar:

Kvinner, 10 km fri teknikk (10.45)

Menn senior, 15 km fri teknikk (13.15) Les mer

Banker på døren

Her er noen av de mer ukjente navnene som kan slå seg inn i VM-troppen:

Harald Østberg Amundsen (22): Tilhører rekruttlandslaget og har vist at han har fått problemer med overgangen fra å være lovende junior til en god senior. Han er hovedsakelig en kandidat til å gå 15 kilometer friteknikk i VM. Har en rekke sterke resultater denne sesongen og slo Johannes Høsflot Klæbo på distansen i desember.

Sivert Wiig (23): Har ligget rett bak de beste en stund. Tredjeplassen under norgescuprennet på Lygna var sterkt av løperen fra Ålgård i Rogaland. Det blir helt avgjørende for ham å prestere på NM-sprinten for at han skal bli den første VM-deltageren fra Rogaland siden Tor Arne Hetland.

Mathilde Myhrvold (22): En tredjeplass i sprintfinalen på Lygna fører til at 22-åringen fra Raufoss gikk seg inn som aktuell på sprintlaget i VM. Men hun må prestere i NM. Med en god prestasjon her, får hun også gå verdenscup i Lahti/Falun. Det er nye gode prestasjoner her som vil sende henne til Oberstdorf.

Julie Myhre (24): Skal gå NM på hjemmebane, og plasseringen i norgescupen sist helg (6. plass) ga forhåpninger. Men det er helt avgjørende at hun slår til her.

Thomas Bucher-Johannesen (23): Fossum-løperen har prestert sterkt på 15 kilometer fri denne vinteren og kan kjempe om en plass på denne distansen i VM.

Martin Løwstrøm Nyenget (28): Han er ny på det norske landslaget denne sesongen. Har slitt litt med skader, men viste gryende form på Lygna.

De som sliter

Her er løpere som har prestert i mesterskap før, men som sliter med å kvalifisere seg.

Didrik Tønseth (29): Får det ikke til å stemme. Da han skulle overbevise i Norgescupen på Lygna gikk det svært så middels.

Didrik Tønseth etter løpet på Lygna sist helg. Han konstaterer at det ikke var godt nok til en VM-plass. Foto: Terje Pedersen, NTB

Finn Hågen Krogh (30): Mannen som sikret norsk stafettgull i Lahti for fire år siden har bare et par godkjente resultater denne sesongen. Må vise styrke under NM.

Niklas Dyrhaug (33): Mistet plassen på landslaget etter forrige sesong. Han har vært nødt til å vise seg frem i hvert eneste renn. Det er bare på 30 km på Lygna han har vært i nærheten av de aller beste.

Martin Johnsrud Sundby (36): Veteranen fra Røa er automatisk kvalifisert som tittelforsvarer på 15 km fri i VM. Men han har lyst til å gå flere distanser. NM er siste sjanse til å vise det etter at ryggproblemer har ødelagt de tidligere forsøkene.

Ragnhild Haga (29): Den olympiske mesteren fra 2018 har virkelig slitt denne vinteren. Men en 4. plass på Lygna forrige helg bar bud om bedring.

Uttaket til VM er klart etter verdenscupen i Falun 31. januar.