Flo om Chelseas forvandling og supereleven Mason Mount

Tore André Flo (47) koser seg med at det nettopp er Mason Mount (22) som er Chelsea-snakkisen før Champions League-finalen mot Manchester City.

UNG JOKER: Manager Thomas Tuchel med sin unge engelske nøkkelspiller. Foto: Nick Potts / PA Wire

– Han tror ikke han er verdens beste, men har hele tiden lyst å lære og utvikle seg, sier Flo og beskriver en elev som virkelig er i stand til «å gjøre noe med det».

– Det er det som har gjort at han har tatt det siste steget. Det er ikke så stort steg, men det er det vanskeligste steget, sier vurderer Flo.

Den Chelsea-ansatte stryningen er på vei til Stamford Bridge da han snakker med VG om helgens store happening.

Norges VM-helt fra 1998 flyr lørdag til Porto med en «bra følelse», selv om han utroper City, med Kevin De Bruyne som motor, til Europas jevnt over beste lag.

– Men jeg kan ikke si at City er favoritter når jeg jobber for Chelsea. Jeg tror vi har gode muligheter. Vi har slått City to ganger i år, og jeg tror Chelsea bør være «up for it», sier han.

ANFIELD-HELT: Thomas Tuchel jubler med Mason Mount etter 1–0-seier på Anfield 4. mars. Mount ble matchvinner mot Liverpool. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / X01348

Stolt Flo

I fjor brukte Chelsea godt over to milliarder kroner på å hente stjerner som Timo Werner, Kai Havertz og Hakim Ziyech.

Nå er ekspertene samstemte i at Mason Mount, som kom til klubben som 6-åring, er årets spiller i klubben.

– Han så på det som en enorm utfordring. Folk sa han ville miste plassen sin, forteller Mounts far Tony til TALKSPORT.

Han beskriver sønnens holdning som «briljant». Chelsea hentet kvalitet, og sønnen tenkte at muligheten for å vinne noe økte.

– Det er kjekt å se at en som har gått gjennom hele akademiet kommer inn på førstelaget og nå er helt i Europa-toppen, sier en stolt Flo.

47-åringen jobbet først på Chelsea-akademiet, hvor Mount var elev, men de to fikk mer å gjøre med hverandre da Flo fra 2017 fikk ansvaret for å følge opp klubbens utlånte spillere.

Mount var på utlån i Vitesse og Derby.

Flo fulgte opp den talentfulle spilleren med videoklipp og samtaler. De snakket om hva som var bra, og hva som kunne bli bedre.

CHELSEA-MANN: Tore André Flo under et møte med VG i London sommeren 2018. Foto: Arilas Berg Ould-Saada

I sin første tid på A-laget var det stemmer som mente at den Portsmouth-fødte karen var Chelsea-sjef Frank Lampards «gullgutt» – etter at Mount også hadde spilt under Lampard i Derby.

Såkalte «stikk» på sosiale medier, også etter at Gareth Southgate ga ham landslagsdebuten i 2019, har blitt avfeid av eksperter som Rio Ferdinand – som mener det handler om at Mount ikke er en «Instagram-vennlig spiller» med masse overstegsfinter og så videre.

Den gamle Manchester United-helten Roy Keane vil ikke høre på folkedypet i sosiale medier fordi det er «så mange idioter» der ute. Han minner om at Mount har gått den tøffe veien.

– Han har hele pakken, oppsummerer Thomas Tuchel, den tyske manageren som har forvandlet Chelsea «from broken to briljant».

Chelsea var nummer ni i Premier League da den tidligere PSG-treneren tok over 26. januar, kort tid etter Manchester City viste makt på Stamford Bridge.

Thomas Tuchel brukte 117 dager på å komme til Champions League-finale, FA-cupfinale og bli topp fire i ligaen. På veien har han beseiret Real Madrids Zinédine Zidane, Citys Pep Guardiola, Liverpools Jürgen Klopp og Atlético Madrids Diego Simeone.

På papiret har han gjort flere endringer. Han har blant annet sysselsatt midtstopper Antonio Rüdiger og gitt kaptein César Azpilicueta mer spilletid – i en 3–4–2–1-formasjon.

Og Tuchel har naturligvis tenkt at det er for tidlig å gi opp Timo Werner og Kai Havertz. Han vil ikke gjenta Chelseas historie med spillere som Mohamed Salah og Kevin De Bruyne.

Tore André Flo trekker frem Tuchels positive energi. Det har rett og slett vært «voldsomt kjekt» i Chelsea.

POPULÆR: Mason Mount og keeper Willy Caballero poserer sammen med noen av de frivillige på Dragao i Porto. Foto: CARL RECINE / X03807

– Han har fått spillerne til å jobbe knallhardt for hverandre. Hele laget har forsvart seg voldsomt, voldsomt godt. Plutselig var det null baklengs i mange kamper. Vanligvis går det lengre tid for en manager å drille inn det, sier Flo – som spilte for Chelsea fra 1997 til 2000.

PS! Champions League-finalen mellom Chelsea og Manchester City starter lørdag klokken 21.00 og vises på TV 2 og V4, samt på Sumo og Viaplay.

Publisert Publisert: 29. mai 2021 10:46