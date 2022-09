Russisk nettsted: Normann besto legesjekken i Dinamo Moskva

Mathias Normann (26) har gjort unna den medisinske testen og er detaljer unna et låneopphold i Dinamo Moskva, melder Sport.ru. Samtidig varsler NFF en avgjørelse.

LANDSLAGSSPILLER: Mathias Normann på pressekonferanse på Ullevaal stadion i mai.

NTB, VG

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Nettstedet skriver at alle formaliteter må være i boks innen det russiske overgangsvinduet stenger torsdag.

Normann gikk i helgen selv ut og fortalte at han var på vei til en ny klubb i Russland. Det gjorde han i et intervju med TV 2. Han velger å ta det valget til tross for den russiske krigføringen i Ukraina. Det har han fått mye kritikk for.

Landslagsframtiden til Mathias Normann er uviss etter at han røpet planer om å slutte seg til en ny klubb i Russland. En avklaring skjer senest ved neste uttak.

Det forteller president Lise Klaveness i Norges Fotballforbund (NFF) i en tekstmelding til NTB. Der blir det gjort et poeng av at hun og landslagssjef Ståle Solbakken ofte prater sammen om viktige og vanskelige saker. Det gjelder også situasjonen rundt Normann.

– Vi avventer nå Normanns endelige valg og eventuelle signering for ny, russisk klubb. Han må selv stå for valget sitt, men som tidligere nevnt vil vi vurdere om han kan tas ut for Norge hvis han velger ny, russisk klubb. Konklusjonen på denne vurderingen vil Ståle formidle under pressekonferansen neste uke når uttaket offentliggjøres, skriver Klaveness.

Det kommende uttaket til de to neste kampene i nasjonsligaen kommer førstkommende mandag.

Norge skal først møte Slovenia på bortebane, mens Serbia venter på Ullevaal stadion noen dager senere.

Det var TV 2 som lørdag meldte at Normann var på vei til Russland for å fullføre overgangen fra Rostov til en Moskva-basert klubb.

26-åringen har vært under kontrakt med russiske Rostov siden januar 2019. Sist sesong var han på utlån i Norwich, men forlenget ikke oppholdet der etter nedrykket fra Premier League.

Normanns agent Imad El Hammichi har fremdeles ikke besvart VGs gjentatte henvendelser.