Bli med på NBA-festen: Disse fem storkampene ser du på VGTV 1. juledag

NBA på 1. juledag er amerikanernes svar på «Boxing Day» i Premier League. Se LeBron James, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo og alle de andre stjernene på VG+ Sport. Dette er årets julekamper.

JULESTEMNING: 25. desember får du servert det beste av amerikansk kultur og idrett på VG+ Sport.

Basketballligaen NBA har i snart 80 år blitt spilt på den største amerikanske helligdagen av dem alle: «Christmas day».

Mens de fleste idretter verden over tar en pause på store helligdager, så gjør amerikanerne det stikk motsatte: De går «all in» med sport på TV.

Fra og med klokken 17:20 norsk tid den 25. desember kan du sette deg ned i sofaen med julematrester og gløgg, og se hele 12 timer med NBA-basketball direkte fra USA på VG+ Sport. Det skal spilles fem kamper, og alle kampene er skikkelige godbiter.

I studio før første kamp skal programleder Mattis Holt lade opp til kampene sammen med politiker og NBA-entusiast Abid Raja og tidligere landslagsspiller Magnus Midtvedt.

– For en femretter, for et show! Alle kampene er helt fantastiske, sier Midtvedt.

Han trekker spesielt frem den første kampen mellom New York Knicks og Philadelphia 76ers som spilles i selveste Madison Square Garden midt i et julepyntet Manhattan.

Hvorfor spilles NBA på 1. juledag?

I 73 av NBAs 76 sesonger har kamper blitt spilt 25. desember. 1. juledag 1947 var det New York Knicks som tok imot mindre kjente Providence Steamrollers i gamle Madison Square Garden. Knicks vant 89–75 – og uvitende hadde de to ferske NBA-lagene startet en helt unik juletradisjon.

Men det var ikke før i 2008 at NBA skjønte hvilken gullgruve de egentlig satt på med 1. juledagstradisjonen.

– Det er en tradisjon som stammer fra ligaens tidligste dager på 1940-tallet å spille på 1. juledag. Lag føler at det er en ære å bli valgt, sa nåværende NBA-sjef Adam Silver i 2009.

Han følte han måtte forsvare at ligaen nå «tvang» hele ti lag til å være borte fra familien i juleferien, for å spille kamp.

For i 2008 gikk NBA over til å sende fem kamper på rad 1. juledag, ofte med de største stjernene, og beste lagene, og har gjort det siden.

– Spillerne skjønner at de er en del av en større underholdningsbransje. De har utradisjonelle arbeidstidspunkter, de spiller på kvelder og i helger, men de får også lengre perioder fri, sa Silver i det som hørtes ut som en forsvarstale.

Dette har skjedd i NBA-historien på 1. juledag

1961: Chamberlain herjer i tap – Wilt Chamberlain scoret 59 poeng og snappet 36 returer, men hans Philadelphia Warriors tapte likevel mot New York Knicks – 136–135 i en dobbel overtime-thriller. 36 returer står fortsatt igjen som en 1. juledag-rekord, og de 59 poengene var rekord i 23 år. Se statistikk fra kampen

DEN FØRSTE: Wilt Chamberlain (i midten, her for LA Lakers) er kanskje den første store NBA-stjernen. Han spilte i ligaen fra 1958 til 1973.

1972: Archibald i storform mot Bucks – Kansas City-Omaha Kings-spiller Nate «Tiny» Archibald tangerte rekorden med 18 målgivende på 1. juledag i et 99–104-tap mot Milwaukee Bucks. Archibalds prestasjon var en del av sesongen der han ble den første spilleren i NBAs historie til å ha både flest poeng og målgivende over en hel sesong. Se statistikk fra kampen

1984: King scorer 60 – I det som er den beste individuelle prestasjonen på 1. juledag noensinne endte Hall of Fame-spilleren Bernard King med 60 poeng for Knicks mot New Jersey Nets i et 114–120-tap. King ble den tredje spilleren i historien til å score flere enn 50 poeng på 1. juledag, etter Wilt Chamberlain og Rick Barry (50 poeng i 1966). Se statistikk fra kampen

HERJET: Bernard Kings (t.v.) poengrekord på 1. juledag står fremdeles.

1985: Ewing og Knicks sjokkerer Celtics – Førsteårsspiller Patrick Ewing (32 poeng, 11 returer) og New York Knicks kom tilbake fra å ligge under med 25 poeng, til å sjokkere de regjerende Eastern Conferende-mesterne Celtics 113–104 i dobbel overtime. Knicks endte sesongen 23–59, mens Celtics gikk 67–15 og vant NBA-finalen. Se statistikk fra kampen

1995: Finale-omkamp – For første gang i NBAs historie møttes to lag fra forrige sesongs finale på 1. juledag. Penny Hardaway scoret 22 poeng, inkludert det avgjørende skuddet med tre sekunder igjen, da Orlando Magic slo de regjerende mesterne Houston Rockets 92–90. Kampen hadde stjernecenter Shaquille O’Neal med 22 poeng, 18 returer og fem målgivende, samt Houstons Hakeem Olajuwon med 30 poeng, tolv returer og seks målgivende. Se statistikk fra kampen

2004: Shaq vs. Kobe – O’Neal og Kobe Bryant møttes for første gang siden Shaqs mye omtalte overgang fra Lakers til Miami Heat sommeren i forveien. Kampen levde opp til forventningene da Heat økte vinnerrekken til elleve kamper med på rad med en 104–102-seier i overtime. Takket være en «double double» fra både O’Neal (24 poeng, 11 returer) og Dwayne Wade (29 poeng, ti målgivende), klarte Miami å overvinne Bryants 42 poeng. Se statistikk fra kampen

SEIER: LeBron James slo Kobe Bryant og Los Angeles Lakers.

2016: Cavaliers med episk comeback – I den første kampen siden 2015-finalen mellom regjerende mestere Cavaliers og laget de slo i finalen, Warriors, ble det enda mere drama. Under 14 poeng tidlig i siste kvarter, kom Cleveland seg tilbake og vant 109–108. Kyrie Irving hadde det avgjørende skuddet med 3,4 sekunder igjen, og ødela Kevin Durants 36-poengskamp for Golden State. LeBron James hadde flest poeng for Cavs med 31, og 13 returer. Se statistikk fra kampen

2017: Warriors slår Cavs i thriller – Året etter er det nok en omkamp mellom Warriors og Cavaliers på 1. juledag, og det ble nok en thriller. Etter at Cavs utlignet sent med tre minutter igjen, tok Warriors over søkelyset. Klay Thompson tok ansvar og hamret inn en treer med 1 minutt og 33 sekunder igjen, og sikret seieren.