Ronaldo vraket fra kamptroppen: – Den riktige responsen

Onsdag skapte Cristiano Ronaldo (37) overskrifter da han forlot benken før kampen mot Tottenham var over. Det vekte kraftige reaksjoner. Nå har manager Erik ten Hag tatt grep.

UTE AV TROPPEN: Legenden Cristiano Ronaldo vekker harme i Manchester United for tiden.

– Dette er noe jeg skal håndtere i morgen, sa manageren til Amazon Prime etter seieren.

Ifølge troverdige The Atlethic forlot også mannen som nylig rundet 700 karriere-mål stadion før lagkameratene ankom garderoben.

Nå er altså konsekvensene klare. Klubbens egne hjemmesider bekrefter at Ronaldo er ute av kamptroppen mot Chelsea.

Det er ikke første gang Manchester United-manageren har måtte svare for Ronaldo sin oppførsel. I treningskampen mot Rayo Vallecano i sommer dro stjernespissen fra stadion i pausen. Den gangen kalte ten Hag oppførselen for «uakseptabel».

– Man går bare ikke inn garderoben før kampen er over som en liten sutrende unge, sa Manchester United-supporter Arne Scheie til VG tidligere torsdag.

Journalist Samuel Luckhurst i Manchester Evening News følger klubben svært tett. Han mener den nederlandske manageren gjør rett i å vrake Ronaldo og at dette er et tegn på at klubben stiller seg bak manageren og ikke spilleren.

– Det er en risikabel beslutning, men den riktige responsen. Dette befester hans autoritet. De ekte supporterne vil stille seg bak managerens beslutning, skriver Luckhurst på Twitter.

Samtidig kommer han med et aldri så lite sleivspark mot Ole Gunnar Solskjærs dager som manager i storklubben, hvor han hinter til at vrakingen neppe hadde skjedd.

– Det må være betryggende for supporterne at klubben igjen har en autoritær manager etter den forrige permanente sjefen.

