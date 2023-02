Russere i strupen på norske skiskyttere: – Som ekle kakerlakker

Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø og Ingrid Landmark Tandrevold får gjennomgå i Russland fordi de norske skiskytterne fortsatt vil nekte russere og belarusere å delta i internasjonale konkurranser.

HARDE SKYTS: Johannes Thingnes Bø (t.v.) og Tarjei Bø har ikke fått noen nye venner i Russland etter at de gjorde klart at både russere og belarusere ikke bør få konkurrere så lenge krigen i Ukraina pågår. Olga Zaitzeva (øverst t.v.) og Anton Sjipulin (t.v.) er blant kritikerne.

Mens den internasjonale olympiske komité, IOC, har åpnet for en retur av utøvere fra Russland og Belarus, er norske skiskytterprofiler klar på at utøverne er uønsket så lenge invasjonskrigen i Ukraina pågår.

Standpunktet får mange i det russiske skiskyttermiljøet til å se rødt. Anfisa Reztsova, som vant 11 verdenscuprenn i skiskyting mellom 1991 og 1995, legger lite imellom når hun tar for seg de norske utøvernes standpunkt idet VM innledes i Oberhof.

– For å være ærlig så har nordmennene alltid vært mot oss. Det gjelder Bø-brødrene og de andre. Derfor er ikke dette overraskende. Vi er deres største konkurrenter og vil alltid være sterkere enn dem, sier Reztsova til Sport24.

– Det er derfor de er imot at vi skal delta i internasjonale konkurranser. Sånn har det alltid vært. Nordmennene klatrer overalt som ekle kakerlakker, sier den tidligere langrennsløperen og skiskytteren.

En annen tidligere stjerne, Olga Zaitseva (44), bruker ikke like kraftige skyts, men er heller ikke fornøyd.

– Kommentarene til utøverne er overflødig. De har ingen rett til å uttale seg siden de gjør sport til politikk. Sport er ikke politikk og de to tingene må holdes atskilt. Idrett er en arena for fred hvor det ikke skal være konflikter.

Anton Sjipulin hadde en fin karriere med 11 seirer på øverste nivå. 35-åringen ga seg i 2018 – sist Russland fikk lov til å arrangere et verdenscuprenn på hjemlig jord. Slik kommenterer han de norske uttalelsene overfor det russiske nyhetsbyrået TASS:

– Det er synd at de ikke ser på oss som venner og konkurrenter. Vi har alltid trodd at sport ikke har noe med politikk å gjøre. Sånn var det før, men nå har situasjonen endret seg. Jeg håper det blir slik igjen at vi kan være venner og konkurrere på arenaen og ikke i politikk.

Landslagssjef Per-Arne Botnan sier til VG at han ikke har sett uttalelsene fra russisk side. Han skjønner skuffelsen og frustrasjonen.

– Kritikken faller på sin egen urimelighet. Utøverne er i et land og representerer en nasjon hvor politikk og idrett går hånd i hånd. Så lenge Russland driver en krig mot et annet land så er ikke det forenlig med at de skal delta i et idrettsarrangement. Ingen kan hevde noe annet enn at det er sterke bindinger mellom idrett og politikk. Vi ser utøvere som brukes og stiller opp når makteliten skal vise seg. At idrettsutøvere får militære utmerkelser når de gjør det godt, sier Botnan.

Den norske skiskyttertoppen er klar på at Norge gjennom årene har hatt «et greit forhold til russerne», både trenere, utøvere og støtteapparat.

– Dette handler ikke om «fair play» eller doping, men en nasjon som driver krigføring i et annet land. Russerne har vært våre argeste konkurrenter, og det har vært et pluss. Det er jo konkurransen vi lever av i sporten. Vi ønsker selvsagt at de beste til enhver tid skal stille til start, men på gitte premisser, sier Per-Arne Botnan.

– Du må følge magefølelse, logikk, respekt og folkeskikk for hva som er viktig her i verden. Da er det logisk at krigføring ikke kan bli trumfet av et regelverk. Så: 100 prosent støtte til at vi fortsetter som det er i dag, sa Tarjei Bø til VG før helgen.