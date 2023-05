Frankrike, Østerrike og Portugal venter for Norge i nasjonsligaen

Det norske fotballandslaget har havnet i gruppe A2 med Frankrike, Østerrike og Portugal i tidenes første nasjonsliga for kvinner.

Maren Mjelde (t.h.) og det norske landslaget skal spille nasjonsligaen i høst.

Det ble klart under trekningen til Det europeiske fotballforbundet (Uefa) i sveitsiske Nyon tirsdag.

Norge var på seedingsnivå to i A-divisjonen og kunne dermed ikke trekke Spania, Nederland og Danmark.

De åtte beste nasjonene i A-divisjonen i kvalifiseringen går til EM-sluttspillet i 2025.

De fire vinnerne av A-divisjonen møtes i et sluttspill. Nasjonsligaen vil hvert fjerde år også ha betydning for hvilke tre land fra Europa som får delta i OL. Den første utgaven av turneringen avgjør hvilke to nasjoner, ved siden av OL-arrangør Frankrike, som får delta i sommerlekene i 2024.

De to første kampene spilles i perioden 20. til 26. september. Før det skal Hege Riises utvalgte spille VM i Australia og New Zealand. Mesterskapet varer fra 20. juli til 20. august.

Samtlige grupper i nasjonsligaen:

A1: England, Nederland, Belgia, Skottland

A2: Frankrike, Norge, Østerrike, Portugal

A3: Tyskland, Danmark, Island, Wales

A4: Sverige, Spania, Italia,

B1: Irland, Nord-Irland, Ungarn, Albania

B2: Finland, Romania, Slovakia, Kroatia

B3: Polen, Serbia, Ukraina, Hellas.

B4: Tsjekkia, Slovenia, Bosnia-Hercegovina, Belarus

C1: Malta, Moldova, Latvia, Andorra

C2: Tyrkia, Luxembourg, Litauen, Georgia

C3: Aserbajdsjan, Montenegro, Kypros, Færøyene

C4: Israel, Estland, Kasakhstan, Armenia

C5: Nord-Makedonia, Kosovo, Bulgaria.