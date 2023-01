Iversen dropper stafetten i NM

Emil Iversen har bestemt seg for å stå over søndagens stafett i ski-NM på Gjøvik. Det er mange kuldegrader på stadion.

KALDT: Emil Iversen står over søndagens stafett grunnet kulden.

NTB, VG

Det opplyser stafettsjef for Varden Meråker, Ole Morten Iversen, til Adresseavisen lørdag.

Det var klart før NM at Iversen ikke ville gå noen individuelle renn som følge av sykdom. Han sa likevel at han håpet å gå stafetten søndag, men nå har de bestemt at landslagsløperen ikke deltar.

– Emil dropper stafetten da det er så kaldt. Jørgen (Ulvang) går i stedet, skriver Ole Morten Iversen i en tekstmelding til Adressa.

Iversen har hatt en trøblete sesong. I slutten av februar starter VM i slovenske Planica. Iversen har en friplass til femmila i mesterskapet etter seieren i 2021. (NTB)