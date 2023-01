Granerud må bryte en «forbannelse» – Innsbruck har vært trøbbel

Etter to suverene seire på to renn begynner praten om en mulig «Grand Slam» for Halvor Egner Granerud (26). Men nå venter «problembakken» i Innsbruck.

LEDER: Halvor Egner Granerud leder Hoppuka med god margin etter at han vant Nyttårshopprennet 1. januar.

– Det har ingen nordmann gjort før, påpekte tidligere hoppukevinner Anders Jacobsen i Viaplays sending etter Graneruds triumf i nyttårshopprennet. Da snakket han om en såkalt Grand Slam – seier i alle fire renn.

I løpet av de 70 første utgavene av Hoppuka, har bare tre hoppere vunnet alle fire renn samme sesong:

Tyske Sven Hannawald i 2001/02, polske Kamil Stoch i 2017/18 og japanske Ryoyu Kobayashi i 2018/19.

Etter å ha satt nedslag på 142 meter i finaleomgangen, vant Halvor Egner Granerud suverent også i det andre hoppukerennet og han er 26,8 poeng foran polske Dawid Kubacki i sammendraget.

Mandag er hviledag for hopperne, før Bergiselbakken i Innsbruck venter (kvalik tirsdag, renn onsdag). Den har vært et aldri så lite mareritt for Granerud. Før årets hoppukeutgave hadde han vært nummer to i alle de tre andre bakkene, i Innsbruck er 15. plass det beste Granerud har oppnådd.

Han har tidligere sagt at «det er en bakke som straffer deg hardt hvis du er borti kantene med skiene. Sporene der er litt dypere».

Granerud i Innsbruck: Slik har Halvor Egner Granerud gjort det i Innsbruck: 16/17: 34 17/18: 21 18/19: Disket 20/21: Deltok ikke 21/22: 15 22/23: Avlyst (nummer 22 i kvalifiseringen)

– To av fire stasjoner er gjennomført. Nå kommer en bakke som er mer krevende for Halvor, der han har slitt før, sier landslagstrener Alexander Stöckl til Viaplay.

– Derfor er det viktig å forberede seg godt og bruke de treningshoppene han får i år, så får vi håpe at han finner rytmen også der, mener Stöckl.

Hoppernes sportssjef, Clas Brede Bråthen, er derimot ikke bekymret.

– Jeg tror ikke bakken i seg selv er noe stort problem for Halvor. Slik han hopper nå tror jeg egentlig den bakken også passer ganske godt for ham, sier Bråthen til VG.

Selv om Innsbruck ikke har vært en bakke Granerud har lykkes i, har 26-åringen opparbeidet seg en så stor luke i sammendraget at det skal veldig mye til for at det ikke er hopperen fra Asker som løfter det gjeve trofeet utformet som en ørn.

26,8 poeng er nøyaktig like stort forsprang som Sigurd Pettersen hadde etter to renn i 2003/04-sesongen. Pettersen vant tre av fire renn – sammenlagt endte han 35,1 poeng foran Martin Höllwarth fra Østerrike. Det eneste han ikke vant ...: Fjerdeplass i Innsbruck.

– 27 poeng forsvinner fort, og det ønsker jo ikke vi at de skal gjøre. Derfor jobber vi beinhardt for at alt vi kan ha kontroll på, skal være på stell, sier Clas Brede Bråthen om Graneruds ledelse.

KJÆRESTE-GRATULASJON: Samboer Karoline Nilsen sammen med Halvor Egner Granerud etter seieren i Garmisch-Partenkirchen.

Anders Jacobsen er siste nordmann som har gått til topps i Hoppuka, men han vant bare et av fire renn da han seiret i 2006/07.

Den triumfen kom i Innsbruck, men Bergiselbakken har også skapt problemer for Jacobsen. På 2000-tallet er han nemlig en av dem som har rotet bort størst ledelse etter to renn.

I 12/13 ledet han med 12,5 poeng, men så gikk det galt i Innsbruck. Der endte Jacobsen hele 23,2 poeng bak østerrikske Gregor Schlierenzauer, som vant sammenlagt, 13 poeng foran sin norske nordmannen.