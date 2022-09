Ødegaard om Haalands dom: – Mye er mentalt

ULLEVAAL STADION (VG) Landslagskaptein Martin Ødegaard (23) smiler av at Erling Braut Haaland (22) synes han ser mer sulten ut på mål.

DAGEN FØR DAGEN: Tirsdag tar Martin Ødegaard og Norge imot Serbia til gruppefinale i Nations League.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Ødegaard ble hyllet for storspillet i Arsenal av Brentford-manager Thomas Frank nylig. Frank sammenlignet nordmannen med Manchester Citys mesterhjerne Kevin De Bruyne.

Erling Braut Haaland, som kjenner begge godt, fikk spørsmål om det siste uke. Storscoreren til City synes Ødegaard og De Bruyne egentlig er ganske forskjellige.

– Du ser i starten nå, han ser sulten ut på å score mål. Det er noe jeg liker å se. Han tar steg, det er viktig. Han er fortsatt ung og må fortsatt utvikle seg. Hva skal jeg si om De Bruyne? Han er god han, det er egentlig ikke så mye mer å si, sa Haaland sist uke.

Ødegaard gliste da VG påpekte at Haaland synes han ser mer måltørst ut. 23-åringen har scoret tre mål for Arsenal denne høsten.

– Det er en ferdighet jeg har hatt lyst til å utvikle lenge. Mye av det er mentalt – å være i de riktige posisjonene og hva man søker i banen. Jeg føler det er mye å hente på å ha riktig fokus rett og slett. Det er noe jeg prøver å jobbe med, sier Martin Ødegaard til VG.

Midtbanespilleren var usikker med en skade sist uke, men ble frisk til å starte lørdagens 1–2-tap mot Slovenia.

Tall fra Sofascore viser også at Ødegaard har hatt flere avslutninger per kamp denne sesongen enn han har hatt i de to foregående:

ØDEGAARDS UTVIKLING: Martin Ødegaard har blitt langt giftigere denne sesongen enn tidligere.

Dette står på spill

Tirsdag klokken 20.45 møtes Norge og Serbia til gruppefinale i siste kamp av Nations League. Begge lag står med 10 poeng, men Norge har fordelen av å være foran på innbyrdes oppgjør etter seieren i Beograd i våres.

Fakta Solbakkens resultater Fakta om Ståle Solbakkens resultater som norsk landslagssjef i fotball: * Kamper: 19 * Seier: 11 * Uavgjort: 4 * Tap: 4 * Seiersprosent: 57,89 * Aktuell: Norge møter tirsdag Serbia. *Norge vinner Nations League-gruppen ved seier eller uavgjort. Ved tap, går Serbia til topps. Les mer

Dermed holder uavgjort for at Norge skal vinne gruppen og rykke opp til nivå A i Nations League, med de beste nasjonene i Europa. Det gir også en ekstra sjanse til å kvalifisere seg til EM i 2024.

En gruppeseier i Nations League vil trolig også gjøre at Norge blir andreseedet fremfor tredjeseedet i kvaliken til EM i 2024, som betyr antatt lettere gruppe.

FRYKTET: Serbiske Dusan Vlahovic og Aleksandar Mitrovic er et skummelt spisspar.

Serbiske stjerner

Høsten 2020 knuste Serbia EM-håpet til Norge i playoff.

– Vi lærte mye generelt følte jeg. Vi gikk på en smell og det ble mye snakk i etterkant. Etter det har vi tatt mer tak og vært mer i forkant, sier Ødegaard.

Serbia har fryktede spillere på topp i Dusan Vlahovic, Aleksandar Mitrovic og Dusan Tadic. Sergej Milinkovic-Savic, som senket Norge høsten 2020, er suspendert.

– Vi møter et veldig godt lag, spesielt offensivt. Spillere med ekstreme ferdigheter på ulike måter, sier Ødegaard.

– De har et såpass sterkt offensivt arsenal, med så mange ulike typer og spisskompetanser. Særlig med Vlahovic som har hatt en god start på et dårlig Juventus-lag, Mitrovic er i sitt livs form og Tadic er den store stjernen i Ajax, sier landslagssjef Ståle Solbakken og oppsummerer:

– De utfyller hverandre veldig bra fordi de er ulike typer. Det er kraft i bakrom, intelligens og muskelkraft.