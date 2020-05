Bjørgen tilbake i sporet: Skal gå Vasaloppet

Marit Bjørgen overrasker. I en alder av 40 år skal hun trene mot Vasaloppet neste år.

Marit Bjørgen skal trene mot neste års Vasaloppet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Trønderen er mestvinnende olympier på vintersiden, men la opp etter OL i Pyeongchang. Da hadde hun så mye gull og heder at hun var forsynt. Med to unger hadde hun nok å gjøre.

Nå sier Bjørgen til NRK at hun har savnet å ha et konkret mål å jobbe mot. Hun har vært ute i to år. Det er på tide å kjenne på konkurranse igjen.

Det er brødrene Anders og Fredrik Aukland i Team Ragde Eiendom som skal hjelpe henne. Hun trente med laget tirsdag, der klassisk staking var på programmet. Og hun fikk allerede da kjenne at det er lenge siden kroppen har fått kjørt seg på den måten.

Bjørgen endte opp med en liten vannblemme på hånden og ga seg etter tre av cirka seks mil med litt kjenninger i albuen.

– Jeg må begynne forsiktig. Det var artig, det var det. Jeg har litt å jobbe med, konkluderer Bjørgen, som likevel mener det gikk bedre enn forventet.

– Jeg klarte å henge med i tre mil. Så er det smart å ta det gradvis og ikke dra på seg skader til å begynne med, sier Bjørgen til NRK.

– To år ikke noe problem

Landslagstrener Ole Morten Iversen blir forundret når han hører at Bjørgen skal gå skirenn igjen. Han er spent på målsettingen hennes.

– Er det å gjennomføre eller gå relativt fort? Jeg tipper at når Marit først bestemmer seg, vil hun gå fort. Ikke nødvendigvis vinne.

– Etter to år borte fra langrenn – hvor god kan man være?

– To år er ikke noe problem, men hun har kanskje ikke trent så mye? Hvis hun har holdt seg bra ved like, kan Marit Bjørgen gå styggfort, sier Iversen.

Iversen har aldri hatt trønderen på laget sitt. Hun sluttet før han tok over. Men han vet følgende:

– Marit betydde mye for jentene da hun var med, så jentene var skeptiske da hun sluttet. De lurte på om vi klarte å holde laget like bra. Resultatmessig tok Therese Johaug over, men jeg tror at jentene savnet henne som en god mor. Hun ville fått oss trenerne til å rydde opp, hvis det var noe, og hun fortsatt var der.

Ole Morten Iversen trener det norske kvinnelandslaget. Foto: Terje Pedersen

Langrennsekspert tror Bjørgen kan gå flere renn

– Dette synes jeg er en gledelig nyhet. Marit Bjørgen er tidenes beste langrennsløper uansett kjønn. Det sier seg selv at alle som er glad i langrenn ønsker å ha henne med på så mange skirenn som mulig, sier, Petter Skinstad, langrennsekspert i TV2.

Han ber oss skru klokken tilbake til 2018, da hun vant et fullstendig overlegent gull på 30 km klassisk under OL i Pyeongchang.

– Det er den lengste distansen i tradisjonell langrenn. Derfor blir det spennende å se hva hun kan få til i langløp. Vasaløpet er på 90 km.

Petter Skinstad er langrennsekspert i TV 2. Foto: Mette Bugge

Bjørgen skal trene med og konkurrere for Team Ragde. Brødrene Aukland står i spissen for og eier verdens beste langløpslag.

– Kan dette føre til større interesse for langløp?

– Ja, og langrenn generelt også. Du trenger profiler og Marit er en av de aller største.

– Tror du hun kommer til å få lyst til å konkurrere mer?

– Dette har ligger litt i kortene. Det skyldes at Bjørgen har signalisert at hun kunne tenke seg å delta i NM. Jeg blir ikke overrasket om vi få se henne i flere skirenn enn Vasaloppet, sier Skinstad.