Utrolig comeback av Casper Ruud i USA – videre i storturnering

Casper Ruud var på full fart ut av US Open allerede i 1. runde, men et kunstslag mellom beina på et viktig poeng ble et vendepunkt på vei mot seier i fem sett.

Casper Ruud vendte for første gang i karrieren 0-2 i sett til seier og er klar for 2. runde i US Open. Foto: Seth Wenig, AP / NTB scanpix

NTB

Ruud lå under 0-2 i sett og ett brudd i det tredje. Han hadde også misbrukt 13 av 14 bruddballer i kampen mot beskjedent rangerte Mackenzie McDonald, men så vendte det. For første gang vant Ruud en kamp etter å ha tapt de to første settene, og etter 4-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-2 er han klar for 2. runde.

— Her må du være sterk mentalt i lang tid, og det var han. Det er helt fantastisk, det som skjedde her. Det er helt rått, sier Øivind Sørvald til Eurosport.

Han er idrettssjef i Norges Tennisforbund.

— Dette er bare helt fantastisk. Det er så stor idrett. Han ligger under, det står og vipper og han drar det den veien. Han gjør de tingene han skal gjøre. Det er helt supert, mener han.

Ruud var heldig med trekningen i Grand Slam-turneringen der han er 30.-seedet, og han innledet med kamp mot en spiller rangert 206 plasser bak ham (243 mot 37), med utsikt til flere overkommelige motstandere i de neste rundene.

25-årige McDonald ville ikke være noe offerlam. Spilleren som i 2018 tok seg helt til 4. runde i Wimbledon, så en stund ut til å skulle vinne i tre strake sett, men han var sjanseløs da Ruud kom i siget, og det er nordmannen som kan se fram til kamp mot finske Emil Ruusuvuori i 2. runde, trolig torsdag.

Melanie Stokke, som var Norges nest best kvinnelige tennisspiller da hun la opp i mai, oppsummerer vendepunktet i kampen slik:

— Det er mulig når Casper ikke gir seg og har den gnisten i seg til å tenke «Nei, jeg skal ikke gi kampen til McDonald», og da ser vi at han storspiller og får en helt annen fart i slaget på forehanden og viser sin kvalitet, forklarer hun til Eurosport.

Ruud tok sin første seier siden turneringstennis startet opp igjen etter koronapausen. Han er første nordmann som har vært seedet i en Grand Slam-turnering, og han er for første gang videre i hovedturneringen i US Open.

Mackenzie McDonald ga Casper Ruud store problemer i US Open tirsdag og hadde nordmannen på gaffelen i 3. sett, men ga fra seg overtaket og tapte i fem sett. Foto: Seth Wenig, AP / NTB scanpix

Fakta Fakta om Casper Ruud i US Open Casper Ruud måtte slite for å ta seg videre fra 1. runde i US Open. Her er fakta om kampen mot Mackenzie McDonald og om veien videre: Casper Ruud – Mackenzie McDonald, USA 4-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-2

* Ranking: 37-243. * Kamptid: 3 timer og 42 minutter. * Serveess: 11-9. * Dobbeltfeil: 3-5. * Poeng vunnet: 162-154. * Bruddballer utnyttet: 6 av 24 (25 prosent) mot 4 av 9 (44 prosent). Neste motstander Emil Ruusuvuori, Finland:

* Slo Aljaz Bedene, Slovenia 6-3, 3-6, 6-1, 4-6, 6-1 på 3 timer og 9 minutter. * Alder: 21 (2/4-99). * Ranking: 92. * Ruud trente sammen med den jevngamle finnen i oppkjøringen til US Open. Veien videre:

* Om Ruud slår Ruusuvuori, møter han enten 6.-seedede Matteo Berrettini (Italia), Go Soeda (Japan), Yuishi Sugita (Japan) eller Ugo Humbert (Frankrike) i 3. runde. Andrej Rublev (10.-seedet) er eneste seedede spiller blant de åtte mulige motstanderne i 4. runde. * Kampen mot Ruusuvuori spilles trolig torsdag. Les mer

Lang dag

Spillerne kom på banen til oppsatt tid, men ble sendt i garderoben igjen fordi det begynte å regne. Da kampen på bane 4 omsider kom i gang, var det nesten halvannen time forsinket. De skulle bli der i nesten fire timer.

Ruud spilte seg til bruddballer i alle motstanderens tre første servegame, og han brøt til 3-1. Han var veldig nær å bryte igjen til 5-1, men ble straffet hardt da han ikke greide. det. McDonald lot seg inspirere og brøt tilbake. Så holdt han serven blankt og brøt igjen. Etter 50 minutter kunne amerikaneren innkassere det første settet med 6-4 etter å ha vunnet fem game på rad.

Fra start i 2. sett holdt spillerne serven fire ganger hver, men det var McDonald som skaffet seg det viktige bruddet til 5-4 som gjorde at han kunne serve hjem settet. Han vant et sett som varte 48 minutter med samme sifre som det første.

Casper Ruud slet lenge i 1.-rundekampen mot Mackenzie McDonald i US Open og utnyttet bare én av sine 14 første bruddballer, men så våknet han og vendte 0-2 til seier i fem sett. Foto: Seth Wenig, AP / NTB scanpix

Bruddballer

I tredje sett skaffet Ruud seg på stillingen 2-1 tre bruddballer da han tok ledelsen 40-0 i motstanderens serve. McKenzie svarte ved å vinne fem poeng på rad og utligne til 2-2. Da hadde Ruud hatt 14 bruddballer og omsatt bare en av dem.

På 3-3 var det McDonald som gikk opp til 40-0 i nordmannens serve, og han brøt takket være en dobbeltfeil av Ruud. Dermed hadde amerikaneren utnyttet fire av åtte bruddballer i kampen, en utnyttelse på 50 prosent mot Ruuds ynkelige 7 prosent.

I grevens tid fikk den norske 21-åringen endelig et brudd igjen, etter først å ha vunnet en lang og severdig ballveksling der han blant annet slo ballen mellom egne bein. Etter å ha holdt egen serve skaffet han seg to settballer i McDonalds serve og utnyttet den første.

I fjerde sett brøt Ruud for fjerde gang da han gikk opp til 3-1. Deretter holdt han serven til settseier 6-3 rett etter at kampen gikk inn i sin fjerde time.

McDonald gjorde et forsøk på å slå tilbake i det femte og avgjørende settet, men det utviklet seg til en parademarsj for nordmannen. Ruud brøt til 3-2 og igjen til 5-2, og etter tre timer og 41 minutter satte han inn matchballen med en smash.