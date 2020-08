Utvider siktelsen mot Northug: – Petter er langt nede nå. Han er i kjelleren.

Siktelsen mot den tidligere skistjernen ble mandag utvidet til å gjelde oppbevaring av narkotika.

Petter Northug er siktet for tre lovbrudd. Mandag ble siktelsen utvidet til å omhandle oppbevaring av narkotika. Foto: Ole Martin Wold, NTB scanpix

Torsdag kveld ble Petter Northug tatt for å ha kjørt i 168 km/t i 110-sonen på E6 mellom Dal og Mogreina på Romerike. Han ble stanset av politiet, og det ble fattet mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand.

I et innlegg på Instagram innrømmer også Petter Northug at de fant kokain i hans leilighet i Oslo. Nå har politiet utvidet siktelse mot trønderen til å gjelde oppbevaring av narkotika i tillegg til kjøring over fartsgrensen og kjøring i ruspåvirket tilstand.

– Det er snakk om en mindre mengde narkotika, sier politiadvokat Silje Bergsholm i Øst politidistrikt, som håndterer denne saken.

Har folk rundt seg

Northug er siktet for to brudd på veitrafikkloven. Det gjelder kjøring i høy hastighet og kjøring i ruspåvirket tilstand. Han er også siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 231 for mistanke om oppbevaring av narkotika.

34-åringens advokat, Halvard Helle, forteller at det er tungt for Northug.

«Petter er langt nede. Han er i kjelleren. Han har folk rundt seg og får i tillegg nødvendig helsemessig oppfølging», skriver Helle i en SMS til Aftenposten.

Fakta Petter Northug Født: 6. januar 1986 (34 år) Tidligere langrennsløper fra Framverran i Mosvik i Trøndelag. La opp 12. desember 2018. Klubb: Strindheim OL-medaljer: 2 gull, 1 sølv, 1 bronse VM-medaljer: 13 gull, 3 sølv Verdenscupen: 2 sammenlagtseirer og 38 enkeltseirer, 1 sammenlagtseier i Tour de Ski I 2014 ble han dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand Aktuelt: Northug er siktet for tre lovbrudd etter at han ble stoppet av politiet sist torsdag. (NTB) Les mer

Petter Northug sammen med sin advokat Halvard Helle under rettssaken hvor Aylar Lie hadde saksøkt ham i etterkant av bokutgivelse. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Samarbeider fortsatt

Bergsholm kan opplyse om at det ikke er foretatt nye avhør av Northug, og hun ønsker heller ikke å si når han vil bli kalt inn til nye avhør.

– Jeg kan bekrefte at han fortsatt samarbeider med oss og at vi kommer til å foreta nye avhør denne uken uten at jeg kan si når det vil skje, sier Bergsholm til Aftenposten.

Dette bekrefter også advokat Helle.

«Han har samarbeidet og vil samarbeide med politiet i denne saken. Det blir et avhør i løpet av den nærmeste tiden etter avtale mellom politiet og meg», skriver advokaten.

Petter Northug ble torsdag tatt for råkjøring. Senere samme kveld ble det funnet kokain i hans eget hjem. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Det ble tatt blodprøve av Petter Northug etter at han ble stoppet. Analysen av blodprøven kan komme til å ta alt fra noen dager til et par uker.

«Jeg minner om at det gjenstår noe etterforskning i saken. Blant annet er det viktig å få svar på blodprøven. Petter har, som han har fortalt på Instagram, sagt at han vil ta ansvar for sine handlinger», skriver advoka Helle til Aftenposten.

Politiadvokaten vil ikke ut med flere detaljer rundt etterforskningen nå. Hun hverken bekrefter eller avkrefter at politiet har videoopptak av Northugs råkjøring.

