Molde fant aldri nettmaskene mot Cukaricki i europaligakvalifiseringen. Dermed må moldenserne score i borteoppgjøret for å avansere.

MOLDE - CUKARICKI 0–0

Det var knapt utrolig at Molde gikk målløse av eget kunstgress torsdag kveld. Blåtrøyene dominerte første omgang til de grader, men Cukaricki-keeper Nemanja Belic lot seg ikke overliste.

Heller ikke Molde-keeper Alex Craninx ville slippe inn mål da gjestene begynte å produsere store muligheter etter pause. Sjansesløseri i begge retning gjorde at det på mange måter ble målvaktenes kamp, og dermed endte det 0-0.

Resultatet skal Molde vært minst fornøyd med. Erling Moes menn hadde en rekke muligheter som burde resultert i mer enn keeperredninger. Kommende torsdag venter et tøft returoppgjør i Serbia.

Vinneren møter greske Aris Thessaloniki eller AEL Limassol fra Kypros i neste runde.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Sjansesløseri

Molde tok raskt grep om kamp, og Ohi Omoijuanfo var tidlig frempå med et par halvfarlige avslutninger. Utover omgangen produserte moldenserne sjanser på løpende bånd, og det var smått utrolig at lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Leke James hadde omgangen største mulighet da han enkelt kunne bredside ballen i mål fra kort hold på en blokkeringsretur. Istedenfor presterte nigerianeren å avslutte rett på keeper.

Like etterpå var samme mann en tåspiss unna å pirke inn kampens første mål på et smart innlegg fra Omoijuanfo. Til sin store frustrasjon måtte Molde-supporterne igjen se at Cukaricki-keeperen hadde marginene på sin side.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Rollene snudde

Cukaricki var knapt til stede i de første omgang, men etter pausepraten til Aleksandar Veselinovic var det et helt annet bortelag som kom på banen. 40 sekunder ut i andre omgang sendte Slobodan Tedic av gårde et skremmeskudd da Fredrik Aursnes leverte en svak pasning.

Fem minutter senere avverget Molde-keeper Alex Craninx en god mulighet fra Samuel Owusu. Craininx leverte også varene da Stefan Kovac forsøkte seg noe senere.

Molde var en skygge av seg selv etter pause, og de fremmøtte fikk se flere svake pasningsvalg. Først kvarteret før slutt var vertene nære scoring da Magnus Wolff Eikrem tvang Belic til å levere en god redning. I tillegg var Ohi farlig frempå med en avslutning fra 20 meter.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Utvisning

Blåtrøyene presset på for scoring, men klarte ikke å få uttelling. Det gjorde heller ikke Cukaricki, og dermed endte det 0-0 i Møre og Romsdal.

På overtid fikk gjestenes Velkjo Birmabcevuc sutt andre gule kort og dermed marsjordre.

Heldigvis for blåtrøyene sto Craninx en god kamp mellom stengene. Uten belgieren kunne blåtrøyene fort hatt et verre utgangspunkt før returoppgjøret i Serbia kommende uke. Også Cukaricki kan glede seg over at deres keeper sto en god kamp mellom stengene.

