I Tottenham ble det handlet stort for første gang på lenge, mens Newcastle hentet hjem en gammel helt.

Klokken seks norsk tid torsdag kveld stengte overgangsvinduet i England. Etter den rekordtidlige overgangsfristen satt flere supportergrupperinger igjen med en god følelse, mens andre nok var mindre fornøyde.

Kanskje minst fornøyd er Manchester United-supporterne. Torsdag ble det endelig klart at Romelu Lukaku (26) blir Inter-spiss de neste fem årene. United skal ha fått rundt 800 millioner kroner for spissen, og forsøkte å bruke noen av dem på Mario Mandzukic (33). Men Ole Gunnar Solskjærs klubb endte uten erstatter da prisen Juventus satte på ham, og lønnen han krevde, var mer enn de ønsker å betale.

Carroll hjem til Newcastle

En av de mest overraskende overgangene torsdag kom på St. James Park. For åtte og et halvt år etter at Liverpool hentet Andy Carroll (31), ble han igjen Newcastle-spiller.

Spissen ble klubbløs etter at kontrakten hans med West Ham gikk ut tidligere i sommer.

– Når du spiller for barndomsklubben, og så drar, da skjønner du hva du hadde og hva du mistet. Å komme hjem er slikt som drømmer er laget av, sier spissen til BBC.

Dybala-overgang falt gjennom

På Anfield var det rolig på overgangsfronten, og allerede tidlig på dagen varslet Liverpool-manager Jürgen Klopp at journalistene ville få mer ut av å dra til Everton.

Det fikk han også rett i.

For byrivalen var svært aktive, og endte til slutt opp med å hente Alex Iwobi fra Arsenal. Da hadde de, uten hell, forsøkt å hente Wilfried Zaha fra Crystal Palace og Marcos Rojo fra Manchester United.

Rundt Tottenham var det knyttet stor spenning til om de greide å hente inn Juventus-spiss Paulo Dybala. Men nei, den overgangen falt i fisk da Juventus til slutt satte seg på bakbena. London-klubben kunne derimot presentere både Ryan Sessegnon og Giovani Lo Celso som nye spillere. Sessegnon kjøpte de fra Fulham, mens de låner Lo Celso fra Real Betis, men med en opsjon om å kjøpe ham for rundt 650 millioner neste sommer.

Ikke langt unna ble Arsenal enige med venstrebacken Kieran Tierney (22), som de hentet for rundt 270 millioner kroner fra Celtic.

Sammendrag av det som skjedde på siste dag av overgangsvinduet:

Tottenham hentet Ryan Sessegnon fra Fulham og sendte Josh Onomah og 270 millioner kroner motsatt vei. På overtid ble det også klart at de henter Giovani Lo Celso på et ettårig lån fra Real Betis, med en opsjon om å kjøpe ham for 650 millioner kroner neste sommer. De greide ikke å hente Paulo Dybala fra Juventus, og de avslo et bud fra Watford på Danny Rose.

Romelu Lukalu signerte en femårsavtale med Inter. Han ble kjøpt for rundt 800 millioner kroner. Manchester United prøvde seg på Mario Mandzukic som erstatter for spissen, men trakk seg da han ble for dyr.

Everton greide ikke å hente Wilfried Zaha, men endte isteden opp med å kjøpe Alex Iwobi fra Arsenal for rundt 400 millioner kroner. De forsøkte også å låne Marcos Rojo fra Manchester United, men det ble ikke noe av.

Arsenal hentet Kieran Tierney for rundt 270 millioner kroner fra Celtic. De skal også være nære å hente David Luiz for rundt 87 millioner kroner fra Chelsea, men den overgangen er ennå ikke bekreftet.

Newcastle har hentet Emil Krafth fra Amiens, samtidig som de har hentet hjem klubbløse Andy Carroll.

Watford har hentet kantspilleren Ismaïla Sarr fra Rennes.

Brighton har hentet backtalentet Romaric Yapi fra Paris Saint-Germain.

West Ham har hentet spissen Albian Ajeti fra Basel.

Manchester City hentet Scott Carson på et ettårig lån fra Derby. De hentet også inn unggutten Pedro Porro fra Girona, og sendte ham rett ut på lån til Real Valladolid.

Se alt som skjedde på overgangsvinduets siste dag i studioet under: