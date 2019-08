Harry Kane og nysignering reddet Tottenham fra flause mot Aston Villa.

TOTTENHAM - ASTON VILLA 3–1

Det så lenge mørkt ut for Tottenham, men nysigneringen Tanguy Ndombélé og Harry Kane snudde kampen på tampen og sørget for 3-1-seier over Aston Villa.

– Vi fyrte på alle sylindre i andreomgang. Vi satte press på dem og fikk scoringene våre. Det var spesielt. Det var flott å kunne feire med fansen. Vi har ventet på stadion lenge, og nå er vi her fra første seriekamp, sa Kane til TV 2 etter seieren.

Eriksen har lenge vært ryktet bort fra London-klubben. Kane håper dansken blir i Tottenham.

– Selvfølgelig ønsker jeg at han skal bli. Jeg kjenner ham så godt. Vi har spilt sammen i fem, seks, sju år. Han er en spesiell spiller. Vi får se hva som skjer. Han gir alltid hundre prosent når han tar på seg den drakten. Han er en strålende fyr og strålende spiller, sa Kane.

John McGinn sendte nyopprykkede Aston Villa i en overraskende ledelse allerede etter ni minutter.

EDDIE KEOGH / Reuters

Snuoperasjon

Men etter at Tottenham hadde stanget og stanget, satt den endelig for de hvitkledde etter et hjørnespark et drøyt kvarter før slutt.

I returrommet fant Lucas Moura franske Ndombélé som plasserte ballen lekkert i hjørnet fra 17 meter.

Og bare 13 minutter senere var snuoperasjonen et faktum. Erik Lamela skjøt fra 20 meter, men forsøket ble blokkert. Ballen datt ned i beina til Kane, som var presis alene med Tom Heaton.

Tre minutter senere punkterte Kane kampen. Kapteinen fikk ballen på 16 meter og plasserte den lekkert i høyre hjørne, utakbart for Heaton.

3-1-seieren gjør at de hvitkledde har fått en god start på årets utgave av Premier League etter at både Liverpool og Manchester City vant sine første kamper.

Men det så lenge mørkt ut for London-klubben selv om de åpnet kampen med et smell.

Sjanse etter 16 sekunder

Tottenham føk ut av startblokkene i seriepremieren lørdag. Lucas Moura skjøt like over etter bare 16 sekunder. Tre minutter senere pisket Danny Rose ballen inn i boks, der Moura fikk stå upresset fra åtte meter. Headingen gikk rett på Tom Heaton.

Mot spillets gang tok gjestene ledelsen på Tottenhams nye storstue etter ni minutter. Etter scoringen til McGinn var Trezeguet nære på ved å øke til 2-0.

Han fikk en kjempesjanse da han kjørte en lekker skuddfinte i Tottenham-boksen, men skuddforsøket ble blokkert i siste liten av Toby Alderweireld.

Fire minutter ut i den andre omgangen fikk Moussa Sissoko ballen på bakerste stolpe. Alene med Heaton endte ballen ut til et innkast til Villa.

Kvarteret før slutt satt den endelig for hjemmelaget. Etter scoringen til Ndombélé fortsatte Tottenham å kjøre, og de fikk betalt i form av to kjappe Kane-scoringer på tampen.

Dermed endte det 3-1 til Tottenham.