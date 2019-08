Jakob Ingebrigtsen gjorde som storebror Filip og vant suverent på hjemmebane i lag-EM i Sandnes.

Jakob Ingebrigtsen var storfavoritt på 1500 meter i lag-EM, og 18-åringen skuffet ikke hjemmefansen i Sandnes.

Hyllet hjemmefansen

Etter superløpet var Ingebrigtsen svært fornøyd med å få seieren på hjemmebane.

– Jeg setter så utrolig stor pris på at alle stiller opp, selv om det er skikkelig Sandnes-vær. I dag var det gøy, jeg tok på meg drakten og skoene med et stort smil. Det kjennes overraskende bra, det er ikke noe tegn på at jeg er i dårlig form. Så satser vi på å ta det med videre inn mot VM, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

– Jeg kryr av energi, og tar med seg mye selvtillit når det går bra gang på gang. Det er litt tøft å nullstille seg. Men det er ikke vanskelig å motivere seg når en vet hva som kommer, legger han til.

Etter en rolig start på løpet, tok Jakob Ingebrigtsen en tidlig ledelse på 1500 meteren i pøsregnet i Sandnes.

Unggutten hadde full kontroll på konkurrentene og vant suverent.

Ingebrigtsen vant med tiden 3.43.43.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Gjert legger press på Henrik Ingebrigtsen

– Foreløpig er det akkurat slik det skal være. Den mest utfordrende dagen kommer i morgen med Henrik. De to guttene leverte bra i dag og vel så det. Vi ligger faktisk veldig bra an med tanke på poeng i sammendraget, så nå blir det litt press på Henrik i morgen, sa far og trener Gjert Ingebrigtsen på NRK sin TV-sending etter Jakobs overlegne seier.

Søndag klokken 15.03 løper storebror Henrik Ingebrigtsen 3000 meter.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

– I overkant nonsjalant

På tross av Jakob Ingebrigtsens overlegne seier, var det en ting Gjert mislikte med løpet.

– Jakob leker litt og jeg synes det er fantastisk. Men jeg synes alltid det å vinke til publikum før mål er i overkant nonsjalant. Det skal et lite uhell til også ser det dumt ut. Man kan vente med å vinke til publikum til man er over målsteken. Det skal vi ta en prat om etterpå, vi trenger ikke å bruke de siste 150 meterne på å vinke, sa Gjert Ingebrigtsen til NRK, før sønnen Jakob fikk ordet.

– Jo, hvert fall nå føler jeg det er lov. Det er folk som kanskje har sett oss trene opp igjennom, som kommer for å se på i dag. Da skal det være lov til å lage litt ekstra show, sa han.

– Jeg har stor respekt til de andre utøverne. Men igjen så er det et show, man vil gi publikum noe tilbake til, la Jakob til.

– Jeg skal vise Jakob et klipp av Steve Ovett (tidligere engelsk friidrettsutøver), som vinket til publikum, for så å bli forbiløpt rett før mål da en konkurrent kom forbi i blindsonen. Men Jakob hadde så godt forsprang og god kontroll, så det gikk fint i dag, avsluttet Gjert med et smil.