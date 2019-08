Langrennsløper Sondre Turvoll Fossli er innlagt på sykehus.

Landsløpsløperen fikk raskt livreddende førstehjelp og ble fraktet til Oslo universitetssykehus.

– Sondre følges tett opp av hjertespesialister på sykehuset og har det etter forholdene bra, sier medisinsk ansvarlig Ola Rønsen i Norges skiforbund i en pressemelding tirsdag kveld.

Han har selv besøkt Fossli på sykehuset.

– Han er selvsagt svært glad for at han kom fra dette med livet i behold. Det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser hendelsen vil ha for videre satsing som topputøver.

Fakta: Sondre Turvoll Fossli Alder: 26. Hjemsted: Hokksund. Yrke: Langrennsløper. Individuelle seirer verdenscupen: 1. Aktuell: Fikk hjertestans under en biltur tirsdag, men kom raskt under livreddende førstehjelp og ble innlagt på Oslo universitetssykehus.

– Sjokkert

Fossli er en del av Norges sprintlandslag. Trener Arild Monsen sier at laget ble sjokkert over å få beskjeden.

– For laget, meg, resten av støtteappartet og alle aktive så var det et stort sjokk. Vi håper selvfølgelig at alt vil gå bra med Sondre, sier Monsen til Aftenposten.

Biltur

Det var nisjenettstedet langrenn.com som først skrev at Fossli fikk et «illebefinnende» under en biltur.

Familien til Fossli ber i pressemeldingen om forståelse for at man ikke ønsker å kommentere hendelsen ytterligere.

26-åringen har en individuell seier i verdencupen i karrieren.