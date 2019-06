Sverige snudde 0–1 til 2–1 mot Tyskland og er klare for semifinale i VM i Frankrike. Der venter Nederland.

Det er første gang på 24 år at Sverige slår Tyskland i et mesterskap. Lagene har møttes elleve ganger siden den gang uten Sverige-seier. Mål av Sofia Jakobsson og Stina Blackstenius lørdag sørget for svenskenes tredje VM-semifinale.

Sverige kunne juble til slutt, men i varmen i Valenciennes startet det med en kalddusj. Etter et drøyt kvarter tok Tyskland ledelsen. Lina Magull ble spilt gjennom inne i sekstenmeteren. Hun takket for pasningen, dempet vakkert og satte akrobatisk inn ledermålet.

Ledelsen varte riktignok ikke lenge for VM-vinneren fra 2003 og 2007. 22 minutter var spilt da Sverige slo tilbake. En lang pasning fant Sofia Jakobsson. Alene med Tysklands keeper plasserte hun ballen i det lengste hjørnet.

Tre minutter etter pause var snuoperasjonen fullført. Sverige kom seg fri på høyrekanten og fikk lagt inn i feltet. Det endte i en god heading som ble reddet. På returen var Stina Blackstenius og sørget for svensk jubel for 2–1.

Tyskland presset på for utligning. Rundt fem minutter før slutt ropte de på straffespark da Alexandra Popp gikk i bakken. Men etter en titt på TV-bildene valgte dommerne å la spillet gå videre på grunn av en svært marginal offside.

Der venter Nederland, som slo Italia 2–0 tidligere lørdag. I den kampen var Vålerenga-spiller Sherida Spitse banens gigant med målgivende pasning på begge scoringene.

I den andre semifinalen møtes England og USA. Førstnevnte kvalifiserte seg med 3-0-seier over Norge torsdag. USA gikk videre da de slo vertsnasjon Frankrike fredag kveld.

