Med inspirasjon fra e-sport vil Carlsen-teamet gjøre sjakk til levebrød for flere: – Bare i startfasen av hva vi kommer til å se

I en sjakk-verden hvor flere tror at spillet har en fremtid som e-sport, vil også Magnus Carlsen og hans team ta en del av kaken.

Carlsen-manager Espen Agdestein tror mye av fremtidens kommersialisering av sjakk vil foregå på nettet. Pontus Höök / NTB scanpix

Mandag skrev Aftenposten om hvordan blant andre den internasjonale sjakkpresidenten, sjakknettstedet Chess.com og strømmegiganten Twitch.tv ser store muligheter i en e-sportifisering av sjakken.

Det er en utvikling også Magnus Carlsen-leiren ønsker å være med på.

– Sjakk er en av de få globale sportene som ikke har kommersialisert seg ordentlig. Jeg tror den kommersialiseringen innenfor sjakk drives av den digitale virksomheten. Det kommer til å bli noen store digitale aktører som arrangerer turneringer hvor man får et mer e-sportaktig preg på det, sier Carlsen-manager Espen Agdestein.

Gjennom selskapet Play Magnus ønsker Carlsen å være en av de store aktørene på dette markedet.

Derfor har de det siste året fusjonert med chess24.com, en av verdens største leverandører av sjakkvideoer- og nyheter, og kjøpt opp Chessable, et nettsted der spillere kan lære sjakkåpninger.

Flere turneringer

Bare en kort måned før Carlsen møtte Wesley So i VM-finalen i fischersjakk, spilte han første runde i Banter Blitz Cup. I online-turneringen som foregår på plattformen chess24.com, sitter spillerne foran dataskjermen og snakker med tusenvis av seere samtidig som de tar trekkene sine.

Totalt deles det ut 50.000 dollar i turneringen, men ikke alle pengene gis til dem som spiller best. Også spillere som leverer det beste «innholdet» blir premiert, blant annet den med flest «likes» på en enkelt YouTube-video.

– Banter Blitz Cup er ett skritt i hva vi prøver å få til, sier daglig leder i Play Magnus, Andreas Thome.

I skrivende stund er det, ikke overraskende, Magnus Carlsens første kamp i turneringen som har flest visninger med 110.000. I den drøye timen kampen varte, begeistret Carlsen publikum med både blendende spill og flere fleipete kommentarer.

Fakta Dette er Banter Blitz Cup * Sjakkturnering på nett utviklet av Carlsen-selskapet Chess24.com. * 132 spillere deltar. 109 av dem er stormestere i sjakk og 68 har en FIDE-rating over 2600. Ifølge Chess24.com er det et av de sterkeste feltene i en turnering ved siden av verdensmesterskapet. * Alle deltakerene må strømme og kommentere partiene samtidig som de spilles. * Vinneren stikker av med 14.000 dollar. Det gis også pengepremier pålydende 1000 dollar til spilleren med flest «likes» på et videoklipp på Youtube fra turneringen, spilleren med flest antall minutter sett av publikum og spilleren publikum kårer til den beste strømmeren. * I andre runde møter Magnus Carlsen Pepe Cuenca.

Litt over en time tok det før Magnus Carlsen beseiret Alan Pichot i første runde av Banter Blitz Cup. Underveis i kampen satt Carlsen foran et kamera og forklarte hva han tenkte til publikum. Skjermdump Youtube

– Det er veldig viktig for å kunne videreutvikle produktet at vi lager morsomme formater og at det er kult for publikum, sier Thome.

Det løse og ledige turneringsformatet på nett hvor profesjonelle spillere deltar, tror Carlsen-manager Agdestein at vil vokse raskt.

– Der er vi nok bare i startfasen av hva vi kommer til å se. Det er nok flere aktører som vil melde seg på, og jeg tror det kommer til å bli mer penger i det segmentet. Flere sponsorer blant annet, sier han.

Vil profesjonalisere sjakken

Med flere sponsorer og mer penger, følger også en større profesjonalisering.

– Jeg tror det vil bli flere som kan leve av sjakk. Det vil bli mer attraktivt å knytte til seg sjakkspillere for aktørene digitalt. I dag blir det mer tilskuere fra over hele verden, mener Agdestein.

Selv om Play Magnus naturlig nok har som mål å tjene penger på virksomheten, har de også et mål om å gjøre sjakken til et levebrød for flere.

– Det er få som kan livnære seg av det. Det er en utfordring i dag i forhold til andre sporter. Det er viktig for oss å gjøre noe med. Nå fokuserer vi på hvordan vi kan stimulere det som industri, sier Thome.

Og der er Banter Blitz Cup bare et lite steg på veien for Play Magnus og daglig leder Thome.

– Uten å si for mye, så kan man si at vi kommer ikke til å stå stille. Vi kommer til å fortsette å kjøre på. Vi har veldig tro på at sjakk er noe som er i tiden og noe som kan bli enda større.