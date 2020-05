Tidligere norsk idrettstopp etterforskes av Økokrim: – Det gjelder grov korrupsjon

Norsk Økokrim tar over jobben med å etterforske Anders Besseberg-saken. Den omhandler påstander om grov korrupsjon. Det melder TV 2.

Tidligere IBU-president Anders Besseberg etterforskes av norsk politi. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

En politirazzia i lokalene til Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) i Østerrike i februar 2018 ble starten på saken.

Tolv personer er mistenkt. Ti av disse for det politiet kaller dopingbedrag. Besseberg og én annen person er siktet for grov korrupsjon.

Førstestatsadvokat Trude Stanghelle sier dette til TV 2 om utviklingen i saken.

– Økokrim er blitt bedt av østerrikske myndigheter om å overta etterforskningen mot Anders Besseberg. Etterforskningen gjelder grov korrupsjon. Av hensyn til videre etterforskning ønsker vi ikke å kommentere ytterligere på nåværende tidspunkt.

Besseberg ønsker ikke å uttale seg til TV 2. Han har hele tiden tilbakevist at han har mottatt penger for å manipulere og skjule positive dopingprøver hos russiske skiskyttere.

– Jeg mener at jeg ikke har gjort noe galt. Så slik sett så frykter jeg ikke noe, sa Besseberg til NTB da saken ble kjent for vel to år siden.

Sluttet

I november 2018 kom det fram at Antidopingbyrået WADA i en konfidensiell rapport hevdet at russere bestakk IBU-ledere for å holde dopingsaker skjult. Rapporten førte til at østerriksk politi i april gjennomførte en razzia mot IBU-hovedkvarteret i Salzburg.

Det ble innledet etterforskning mot IBUs daværende president Besseberg og generalsekretær Nicole Resch, og det ble også gjennomført en razzia i Norge. I WADA-rapporten ble det også hevdet at delegater ble bestukket for å velge Tjumen i Russland til VM-arrangør i 2021.

Besseberg ga seg som IBU-president kort etter at etterforskningen mot ham startet.

Det er uklart om og når det eventuelt tas ut tiltaler i saken.

