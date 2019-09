VM ble hyllet som et gjennombrudd. Disse tallene viser at kvinnefotballen er blitt mer underholdende.

Ny FIFA-rapport konkluderer med at kvinnefotballen vokser både taktisk og teknisk. I Norge ser man økende interesse.

Norge slo ut Australia i sekstendelsfinalen i VM etter straffesparkkonkurranse. Thibault Camus / TT NYHETSBYRÅN

Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

– Det er jeg veldig glad for å høre. Det sier noe om utviklingen av kvaliteten i spillet på kvinnesiden, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner.

Hun er nettopp blitt presentert flere tall som viser at kvinnefotballen er i positiv utvikling. I en ny rapport konkluderer FIFA, etter tall fra sommerens VM-sluttspill, at kvinnefotballen er blitt både mer taktisk og teknisk.

– Både jeg og mange andre opplevde VM som et gjennombrudd. Samtalene rundt kvinnefotball er blitt helt annerledes, forteller Jørgensen.

Hun mener holdningene om at «dette ikke er fotball» nå er på vei til å forsvinne. Dette er et resultat av at det investeres. Da skjer det en utvikling i idretten.

Fakta VM 2019 Ble arrangert fra 7. juni til 7. juli. Norge avanserte fra gruppespillet og slo Australia i sekstendelsfinalen. Tapte mot England i kvartfinalen. USA slo Nederland 2–0 i finalen i Lyon. Megan Rapinoe fra USA ble kåret til turneringens spiller.

Mer taktisk

Rapporten, som er på 105 sider, har analysert samtlige kamper fra VM-sluttspillet. Analysegruppen, bestående av ti personer, trekker frem ett hovedargument for at kvinnefotballen er blitt mer taktisk:

87 prosent av lagene som scoret først vant kampen. Det er 16 prosent opp fra VM i 2015.

«Det viser hvor iherdig lagene beskyttet ledelsen», heter det i rapporten. 25 kamper i sommerens VM-sluttspill endte med en ettmålsseier. Lag som tok ledelsen, vant stort sett i mesterskapet.

– Det er et bevis på at spillet utvikles på alle punkter. Når vi kommer til neste VM, er jeg ganske sikker på at vi vil se enda en økning på alle de kvalitative tallene, sier landslagssjef Martin Sjögren.

Han var selv til stede i Milano da FIFA presenterte tallene.

VM ble hyllet som et gjennombrudd. USA gikk helt til topps i mesterskapet. PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Utvikling i teknikk

I rapporten legges det også vekt på tallene som viser at lagene i større grad enn tidligere benytter seg av korte pasninger:

Ni prosent av alle pasningene i VM var kategorisert som langpasninger. Det er en nedgang fra tidligere mesterskap.

Keeperne spilte 26 prosent korte pasninger. I 2015 var tallet 16 prosent, og 15 prosent i 2011.

«Det antyder at lag ønsker å bygge opp spillet tålmodig, i motsetning til å slå langt og direkte», konkluderer rapporten med. Korte pasninger stiller et høyere krav til god teknikk hos spillerne.

– Individuelt er spillerne blitt smartere. Førstetouchen utgjør forskjellen, sier Sun Wen, en av analytikerne i rapporten.

Martin Sjögren, Norges landslagssjef, gleder seg over utviklingen i kvinnefotballen. AGENCE NICE PRESSE / BILDBYRÅN

Bedre keepere

«I de tidlige stadiene i utviklingen av kvinnefotballen, kunne det bli sagt at keeperarbeidet hadde «rom for forbedring»», står det i rapporten.

I VM i Frankrike ble den påstanden motbevist.

Det ble utdelt 25 straffespark, tre mer enn i 2015-mesterskapet. Keeperne klarte å redde 24 prosent av forsøkene.

Den generelle redningsprosenten var 70 prosent, fem prosent opp fra 2015.

Cecilie Fiskerstrand er nå Norges førstevalg på keeperplassen, selv om hun måtte vike for veteranen Ingrid Hjelmseth under sommerens mesterskap. Keeperen fra Langevåg, som nå spiller for LSK Kvinner, gleder seg over utviklingen.

– Bunnivået har hevet seg veldig. De svakeste nasjonene er blitt bedre. Da er det naturlig at også keeperne blir bedre. Det er kommet mer ressurser og kompetanse i kvinnefotballen nå, sier Fiskerstrand.

Interessen for kvinnefotball øker i Norge. Her tar landslagskeeper Cecilie Fiskerstrand en «selfie». VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Større interesse i Norge

I gjennomsnitt ble kampens første mål i sommerens mesterskap scoret etter 23 minutter og 30 sekunder. I 2015 var gjennomsnittstiden 28 minutter og 51 sekunder. Rapporten mener det er et bevis på mer underholdende kamper.

– Vi ser det er flere land som har større fokus på angrepsspillet. I EM i 2017 så man et større fokus på forsvaret. Lagene blir bedre, sier Sjögren.

Interessen for kvinnefotball øker også i Norge. Seertallene i Toppserien har hatt en økning på 25 prosent per kamp i snitt hittil i år, sammenlignet med fjoråret. Tallene er hentet fra Amedias Direktesport.no-satsing, som viser samtlige kamper fra Toppserien, bortsett fra ti kamper som NRK sender på TV.

I tillegg sendes det flere kamper enn før i Norge fra lavere divisjoner, og det skrives flere nyhetsartikler om kvinnefotball enn tidligere år.

– Det er veldig gledelig, selvfølgelig. Oppmerksomheten blant publikum for kvinnefotballen er mye større enn tidligere, sier Tord Selmer-Nedrelid, leder for videoutvikling i Amedia.