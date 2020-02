Lorentzen forstyrret av publikum i medaljejakten: – Akkurat når vi skal starte, bør de holde kjeft

Håvard Holmefjord Lorentzen (27) var på skuddhold til VM-medalje på hjemmebane før lørdagens øvelser. Nå er det en lang vei opp.

Håvard Holmefjord Lorentzen var irritert etter å ha blitt forstyrret av publikum før start. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

HAMAR: Allerede før Lorentzen startet, ble det dramatikk.

Før start er det forventet at publikum skal være stille, men i Vikingskipet var det flere heiarop i retning Lorentzen.

Nordmannen sto urolig, og ble avblåst for feilaktig start.

I den andre starten ble han stående igjen lenge, og kom i mål på sin 500 meter til tiden 35,15. Det ga 8.-plass på distansen.

I pressesonen etter løpet hastet en skuffet Lorentzen forbi de fremmøtte og inn i garderoben, men på indre bane ga han et intervju til NRK.

– Det er litt mye fulle nordmenn her som skriker og hoier, og da er det vanskelig å stå i ro, forklarte Lorentzen til NRK på indre bane etter løpet.

– Blir du litt irritert på at det er så mye skriking? spurte NRKs reporter.

– Ja. Jeg synes det er flott at folk er engasjert, men akkurat når vi skal starte, bør de holde kjeft, svarte Lorentzen.

Lorentzen kom inn til tiden 35,15. Det var 0,76 bak vinneren av 500-meteren Tatsuya Shinhama. Foto: Fredrik Varfjell, NTB scanpix

Førte til raskt skudd

Etter den første tjuvstarten ble publikum over speakeren bedt om å vennligst være stille før start, men likevel kunne man høre flere rop fra tribunen da Lorentzen forsøkte å komme avgårde for andre gang.

– Også på den andre starten rett før vi skal gå ned, så står folk og skriker og hoier. Det ender opp med at starteren skyter veldig raskt på andreskuddet kontra førsteskuddet. Jeg blir litt tatt på sengen og blir stående igjen i starten. Da blir jeg hengende igjen etter løpet. Det er irriterende, men jeg får ikke gjort noe med det, sier Lorentzen til NRK.

Også rundt der Aftenposten sitter på Vikingskipet var det andre publikummere som ble irritert over at enkelte valgte å ikke følge den vanlige skøytekotymen om å være stille før start.

Lorentzen tror derimot at det ikke er noe annet å gjøre for arrangøren enn å be folk vise respekt.

– Det er vanskelig å peke ut dem som skriker og sende dem ut av hallen. Det tar enda mer tid. Det er ikke så mye man får gjort med det, dessverre, sier han.

Lorentzen har igjen en 1000 meter av VM. Foreløpig ligger han på en sjetteplass sammenlagt, men bronsen ser ut til å være utenfor rekkevidde.

– Nå er jeg kanskje litt langt bak, men jeg skal mobilisere alt jeg har på 1000-meteren og gå til jeg kryper til mål, sier han til NRK.

Bøkko også forstyrret

Også i fredagens sprintløp ble norske løpere forstyrret av publikum. Det fikk Hege Bøkko til å reagere.

– Det er supert med hjemmepublikum, men det blir litt forstyrrende når de roper navnet ditt rett før start. Jeg fikk den tjuvstarten. Jeg skulle helst unngått den, men sånn er det, sa hun til TV 3.

Til Aftenposten forklarte Bøkko at hun aldri kom inn i «sonen» rett før start fordi det stadig var personer som ropte navnet hennes.