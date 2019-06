– Se på Ada Hegerberg. Hadde hun vært mann, ville de satt opp statue av henne, sier Cecilia Brækhus (37). Hun er livredd for at Norge skal miste sine største kvinnelige idrettsstjerner.

OSLO: – Jeg tror nok at det ville vært annerledes om det hadde vært flere kvinnelige sportsjournalister. Dessverre er det så få av dem, sier Brækhus.

Hun møter BT på en kafé ved idylliske Frognerparken i Oslo, noen steinkast unna der hun bor.

Boksedronningen har i en årrekke måttet kjempe seg frem i en mannsdominert idrett. Nå er hun i den privilegerte situasjon at hun ikke trenger å takke ja til hva som helst.

Det er hun som styrer showet.

– Jeg har ikke lenger noe jeg må bevise. Proffboksing er blitt tillatt i Norge, og jeg har arrangert noen stevner her. Det er ikke økonomi som gjør at jeg trenger å bokse.

Fakta: Cecilia Brækhus Fullt navn: Cecilia Carmen Linda Brækhus Alder: 37 år (født 28. september 1981) Fødested: Cartagena, Colombia (oppvokst i Bergen) Bosted: Oslo Vektklasse: Weltervekt (66,7 kg) Meritter: Ubeseiret i 35 proffkamper (ni knockoutseirer). Verdensmester i forbundene WBA (World Boxing Association), WBC (World Boxing Council), WBO (World Boxing Organization), IBF (International Boxing Federation) og IBO (International Boxing Organization) Selskap: First Lady Promotion. Samarbeider med Vladimir Klitsjkos selskap K2 Promotion Trener: Johnathon Banks X

– Nå gjør jeg det kun fordi jeg synes at det er kjempegøy. Jeg har mitt eget firma og er i posisjon til å bestemme selv. Jeg har opparbeidet meg et sterkt navn gjennom mange år, sier Brækhus.

– Det høres ut som du lever drømmen?

– Ja, det eneste minuset er at det tok så lang tid. Jeg skulle vært fem år yngre – da hadde det vært en drømmesituasjon, smiler Brækhus, vel vitende om at boksekarrieren går mot slutten.

BENOIT TESSIER

Brækhus legger ikke skjul på at det har kostet å komme dit hun er i dag. Hun fikk mye «hat» for å være kvinnelig bokser. Og hun har aldri vært A4.

– Jeg er livredd for at Norge skal miste sine største kvinnelige idrettsstjerner. Se på Ada Hegerberg. Hadde hun vært mann, ville de satt opp statue av henne. De ville ha gått i tog for henne, sier Brækhus.

Hegerberg: «Spot on»

Hegerberg scoret hat trick for Lyon i Champions League-finalen, og har vunnet flere internasjonale priser. Men hun ga seg på landslaget etter en konflikt.

Ifølge Brækhus har ikke Hegerberg fått den posisjonen hun fortjener.

Balazs Czagany / AP

Ada Hegerberg er forelagt Brækhus sine uttalelser. Hun stiller seg helt bak boksedronningens utspill:

– Det er helt klart at det opereres med to regelsett for menn og kvinner. Dette gjelder på de fleste områder i idretten, sier Hegerberg og trekker frem sin egen idrett.

– Fotballen er et klassisk eksempel på at hva som godtas hos mannlige fotballspillere nærmest er tabu i kvinnefotballen. Det Brækhus her skildrer er så spot on, sier hun.

Hegerberg merket seg blant annet TV 2-ekspert Jesper Mathisens uttalelser etter at hun vant Gullballen for 2018. Da uttalte Mathisen at Hegerberg neppe kom til å vinne prisen neste år.

– Tro om denne uttalelsen hadde kommet om jeg var en mann, undrer Hegerberg.

Det bedyrer Mathisen at den hadde. TV 2-profilen ønsker ikke å delta i noen debatt rundt temaet, men presiserer:

– Det jeg sa om Ada ble sagt på bakgrunn av at det er VM-år i år. Da er det lite trolig at en spiller som ikke deltar i VM vil vinne Gullballen. Jeg ville naturligvis sagt det samme i 2017 dersom det var klart at Cristiano Ronaldo ikke skulle spille VM året etter.

Erik Johansen / NTB scanpix

Et annet eksempel Brækhus trekker frem er Suzann «Tutta» Pettersen, verdensstjerne i golf.

– «Tutta» er sannsynligvis Norges største kvinnelige idrettsutøver, men hun føler seg nok tryggere i USA, der hun får være seg selv. Hun er høylytt, banner og går sine egne veier. Det virker som om mannlige sportsjournalister i Norge er litt redde for slike, sier Brækhus.

«Flotteste lesben på Toten»

Ezinne Okparaebo (friidrett), Gro Hammerseng-Edin (håndball) og nå avdøde Vibeke Skofterud (langrenn) er andre eksempler, mener hun.

– Hammerseng ble kalt for den flotteste lesben på Toten. Skofterud fikk en blomsterkvast for rekorden sin i Vasaloppet, mens den mannlige vinneren (Jörgen Brink) fikk en bil, illustrerer Brækhus.

Hun viser også til Petter Northugs gjentatte skandaler. Likevel er den tidligere skistjernen både helt og forbilde. Kvinner derimot skal ikke skille seg ut.

– Hvis profilene ikke slipper til her, tror jeg at de vil satse på andre plattformer i utlandet, sier Brækhus.

– Det jeg merket selv var at det var lett å få mediene med seg da jeg var «underdog». Men da jeg begynte å vinne og ikke minst arrangere stevner selv, da ble det liksom for stort. Hadde en mann gjort det samme som meg, ville han blitt båret på gullstol, sier Brækhus.

Heiko Junge / NTB scanpix

Verner om privatlivet

Hun forteller om et møte hun hadde i en norsk sportsredaksjon.

– Der var det bilde av Therese Johaug og hjerte-hjerte. Jeg tror kanskje de mannlige sportsjournalistene har et bilde av hvordan de vil ha sine idrettsutøvere. De er kanskje ikke så bastante og har sine egne meninger.

En ting vil hun presisere:

– Våre mannlige idrettsutøvere fortjener all den ros og oppmerksomheten de får, for det ligger mye hardt slit og arbeid bak hver seier. Jeg ønsker meg bare det samme for våre kvinnelige idrettsstjerner, sier Brækhus.

Bergensbokseren vet at hun trolig hadde fått mer «goodwill» fra mediene om hun hadde stilt opp på mer. Sist hennes kjærlighetsliv ble omtalt var i 2009. Brækhus har ingen interesse av å dele slike ting med offentligheten.

Derfor stiller hun heller ikke opp på hjemme hos-reportasjer, eller lar seg følge av TV-team, som for eksempel løperfamilien Ingebrigtsen.

– Privatlivet mitt har ingen noe med. Jeg ønsker å diskutere viktige ting. Men jeg ser jo at det kan bli vanskelig å få pressen til bordet da. Jeg får sikkert mediehenvendelser annenhver dag, men jeg gir kun intervjuer som gir meg noe.

Heiko Junge / NTB scanpix

Venter på USA-visum

Når BT møter henne har hun pådratt seg en kraftig sommerforkjølelse. Hun venter på arbeidsvisum til USA, dit hun håper å reise i løpet av juni.

Hun håper på minst én proffkamp i USA i høst. Brækhus legger ikke skjul på at Claressa Shields hadde vært en drømmemotstander. Shields er ubestridt mester i mellomvekt.

– Det er nesten tre vektklasser mellom oss. Men det hadde vært en enorm kamp. Det er drømmekampen.

Brækhus har allerede tanker om hva hun skal gjøre etter boksekarrieren.

– Noen av disse tingene handler om helt andre ting, mens noen har tette bånd til boksing, sier 37-åringen.

– Det høres ut som høstens kamp fort kan bli den siste?

– Jeg vil i hvert fall gå én kamp til. Men nå gjør jeg bare det jeg har lyst til, sier Cecilia Brækhus.

Norske Sportsjournalisters Forbund har rundt 500 medlemmer. Av disse er cirka 50 kvinner.

– Andelen har vært nesten konstant de siste 20 årene, opplyser forbundsleder Reidar Sollie.