Frankrikes VM-helter måtte se seg slått borte mot Tyrkia i lørdagens EM-kvalifiseringskamp. Tyskland og Italia vant oppskriftsmessig.

I heksegryta i Konya gikk de franske verdensmesterne fra 2018 på et fortjent tap.

Vertene tok ledelsen da Kaan Ayhan fikk stange inn 1-0 umarkert etter halvtimen spilt.

Ti minutter økte tyrkerne til 2-0 da Paul Pogba falt i et skjermingsforsøk. Dorukhan Tokoz var våken og serverte Gengiz Ünder som plasserte ballen i mål.

Tapet kunne fort vært større, men en strålende Hugo Lloris i Frankrike-målet klarte å hindre flere baklengsmål i heksegryta i Konya.

Tyrkia står nå med tre strake seire i gruppe H. Frankrike innehar andreplassen foran Island, som slo Albania 1-0. Bunnoppgjøret mellom Moldova og Andorra endte også 1-0.

Fakta: EM-kvalifisering fotball menn lørdag EM-kvalifisering fotball menn lørdag, 3. kampdag: Gruppe C: Estland – Nord-Irland 1-2 (i Tallinn), Hviterussland – Tyskland 0-2 (i Borisov). Gruppe E: Kroatia – Wales 2-1 (i Osijek), Aserbajdsjan – Ungarn 1-3 (i Baku). Gruppe H: Island – Albania 1-0 (i Reykjavik), Moldova – Andorra 1-0 (i Chisinau), Tyrkia – Frankrike 2-0 (i Konya). Gruppe I: Russland – San Marino 9-0 (i Saransk), Belgia – Kasakhstan 3-0 (i Brussel), Skottland – Kypros 2-1 (i Glasgow). Gruppe J: Armenia – Liechtenstein 3-0 (i Jerevan), Finland – Bosnia-Hercegovina 2-0 (i Tammerfors), Hellas – Italia 0-3 (i Aten). X

Reus avgjorde

Tyskland var store favoritter borte mot Hviterussland og trengte kun tolv minutter på å innfri favorittstemplet. Leroy Sané ble servert Joshua Kimmich og vartet opp med en lekker dragning før han overlistet Aleksander Gutor i vertenes mål.

Marco Reus fastsatte sluttresultatet til 2-0 etter en drøy time. Da de hviterussiske spillerne ble spilt ut av pasningen til Matthias Ginter, fikk Reus en enkel jobb med å sette inn kampens siste nettkjenning.

Mindaugas Kulbis / AP / NTB scanpix

Marcus Sorg ledet det tyske mannskapet. Landslagssjef Joachim Löw ble innlagt på sykehus som følge av en sirkulasjonsforstyrrelse forrige uke.

Nord-Irland topper gruppen med full pott etter 2-1-seier mot Estland, men har én kamp mer spilt enn Tyskland.

Italia slo Hellas

Italia brukte kun en drøy halvtime på å slå Hellas i Aten. Lorenzo Insigne, Nicolo Barella og Leonardo Bonucci scoret målene som resulterte i Italias tredje strake seier i gruppe J.

Yorgos Karahalis / AP / NTB scanpix

Italienerne har fått en enkel gruppe og er storfavoritter til å gå videre. Finland følger på 2.-plass tre poeng bak etter 2-0-seier hjemme mot Bosnia-Hercegovina.

Armenia tok sin første seier i gruppa hjemme mot bunnrival Liechtenstein.

Scoringsshow

De scoringsglade fremmøtte på oppgjøret mellom Russland og San Marino fikk virkelig valuta for inngangspengene. Russerne ga seg ikke før det sto hele 9-0 på resultattavla i Saransk. Artjom Dziuba ble dagens mann med fire scoringer og én målgivende.

Belgia topper gruppa etter å ha slått Kasakhstan komfortabelt 3-0 på eget gress. Dries Mertens, Timothy Castagne og Romelu Lukaku scoret målene for Roberto Martínez' mannskap.

Oliver Burke ble den store helten for Skottland hjemme mot Kypros. Like før slutt sørget innbytteren for 2-1-seier på Hampden Park. Avgjørelsen kom to minutter etter at Ioannis Kousoulus utlignet for gjestene. Andrew Robertson sendte skottene i ledelsen etter timen spilt.