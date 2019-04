For ett år siden var Bobby Madley omgitt av stjerner som Paul Pogba, Eden Hazard og Sergio Agüero. Nå dømmer briten 3.- og 4.-divisjonsfotball i Norge.

Etter å ha dømt på Anfield og Old Trafford var kontrastene store da 33-åringen tirsdag løp ut på kunstgresset på Furuset i Oslo for å dømme norsk 4. divisjon. Da var det nøyaktig ett år siden han var hoveddommer i sin siste Premier League-kamp (Everton – Newcastle).

Borte var over 30 TV-kameraer som fulgte ham fra alle vinkler, borte var også stjernespillere som Pogba og Sadio Mané.

CARL RECINE / X03807

På kunstgresset spilte Furuset mot Hasle/Løren, og på sidelinjen sto NTBs fotograf og foreviget øyeblikket.

Det er dette som er den tidligere Premier League-dommerens nye virkelighet, lavere divisjoner i Norge.

Til NTB innrømmer han det åpenbare: det er stor forskjell fra Premier League.

– Men det finnes ingen kamper som er enkle å dømme, så man må gå til enhver kamp med den største respekt. I de få kampene jeg har dømt i Norge har jeg blitt imponert, og jeg gleder meg til å dømme flere slike kamper.

Den siste kampen han dømte før han kom til Norge var oppgjøret mellom PAOK og Basel i mesterligakvalifiseringen i juli.

Berit Roald / NTB scanpix

– Jeg har savnet å dømme, og jeg gleder meg til å starte opp for alvor igjen, sier Madley.

For ordens skyld: på Furuset kunstgress endte det 5-0 til hjemmelaget.

Taco på fredager

Madleys dommerkarriere i Premier League fikk en brå slutt før inneværende sesong etter at engelsk presse skrev at han hadde oppført seg ufint i sosiale medier. At han skal ha gjort noe slikt benekter Madley.

Til NTB forteller han at man som dommer i Premier League ikke har lov til å ha kontoer i sosiale medier, og at han først fikk dette etter at han flyttet til Norge.

– Det er enkelte medier i England som ikke lar sannheten komme i veien for en god historie, sier dommeren.

Til slutt var det kjærligheten som i november trakk den verdenskjente dommeren til Norge. Nå lever han med sin norske kjæreste i Oslo og har overlevd sin første norske vinter.

– Jeg jobber hardt for å tilpasse meg, ikke bare til norsk fotball, men også til mitt norske liv. Mine norskkunnskaper blir gradvis bedre. Jeg har lært å stå på ski, og taco på fredager virker ikke lenger som en sprø ting å gjøre, sier han.

Ny utfordring

Til helgen skulle Madley egentlig dømt oppgjøret mellom Drøbak-Frogn og Norlid i 3. divisjon, men SAS-streiken setter en stopper for det. Og selv om det venter flere kamper i lavere divisjoner, har briten et mål om dømme på øverste nivå igjen.

– Jeg er sikker på at alle dommere i Norge har et ønske om å dømme i eliteserien, og jeg er intet unntak. Som dommer ønsker man å prøve seg på det øverste nivået, og sånn sett er det fint å ha et mål å strekke seg etter, sier Madley.

Han legger til at han ikke forventet å gå rett inn og dømme i eliteserien da han kom til Norge.

– Å dømme i 4. divisjon er en ny utfordring, og jeg skal selvsagt gjøre mitt aller beste. Jeg vet at jeg må jobbe hardt for å klatre oppover i divisjonene, slik alle andre dommere her må. Den utfordringen trigger meg, og jeg vil forberede meg til alle kamper på samme måte som jeg gjorde da jeg dømte i Premier League, i mesterligaen eller landskamper.

Savner Premier League

På sin relativt korte tid i Norge har Madley lagt merke til hvor stor interesse det er for engelsk fotball her i landet.

– Å ikke lenger være en del av Premier League er selvfølgelig trist, sier Madley til NTB og forteller at han har savnet det å dømme fotballkamper de siste månedene.

Han legger til at støtten han har fått fra Norges Fotballforbund (NFF) og dommersjef Terje Hauge har vært enorm.

– De har fått meg til å føle meg velkommen fra deg én. Jeg ser kun framover med mål om å prestere på høyeste nivå, uansett hvilken divisjon det skulle være.

Så gjenstår det å se hvor lang til det vil ta før vi ser den tidligere Premier League-dommeren i eliteserien.