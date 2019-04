Norges Fotballforbund (NFF) har besluttet å ikke opprette sak mot Viking, etter at flere av hjemmelagets supportere kastet baller, flasker og et påskeegg ut på banen i kampen mot Brann.

Helgens vestlandsderby mellom Viking og Brann fikk noen dramatiske sluttminutter. Etter scoringer av Kristian Thorstvedt og Ylldren Ibrahimaj ledet siddisene 2–0, før Fredrik Haugen reduserte for Brann fem minutter før slutt.

Mens Brann jaktet utligning på overtid, kastet flere av hjemmelagets supportere fotballer, flasker og et påskeegg på kunstgressmatten.

Ballene hadde blitt gitt til tilskuerne som en «giveaway», og ble sendt i retur for å hindre erkerivalen i å score.

Nå er det klart at hendelsen på SR-Bank Arena ikke får noen følger.

– NFF vil rutinemessig kontakte klubb ved slike tilfeller, men dette er ikke av en alvorlighetsgrad som gjør at det opprettes sak. Vi ønsker selvfølgelig ikke å se sånt på norske tribuner, samtidig både omfang og skadepotensial begrenset, skriver kommunikasjonssjef i Norges Fotballforbund (NFF), Yngve Haavik.

– Hårreisende

Leder i Branns supporterklubb Bataljonen, Roger Lillebøe-Hansen, er svært misfornøyd med NFFs avgjørelse.

– Det at dette ikke får konsekvenser er hårreisende, sier en tydelig skuffet Lillebøe-Hansen.

– Det har skjedd mye rart på Brann Stadion opp igjennom, men jeg har aldri opplevd en så usportslig hendelse for egen vinning når Brann leder. Det er helt utrolig at det ikke blir reagert på, legger han til.

– Hvilke konsekvenser mener du Viking burde fått? En bot?

– Ja, helt åpenbart. Vi er involvert i en del av fotballen som ofte får konsekvenser. Jeg må si at det å få bøter ikke alltid er riktig. Men man skal ha likhet, og når dette ikke får konsekvenser for Viking føles det urettferdig, svarer han.

– Riktig å ikke gi straff

Supporterleder i Viking, Roar Åkerlund, var til stede på SR-Bank Arena da supporterne kastet gjenstander ned på banen.

– Jeg forsto ikke hva som skjedde. Det kom baller ned fra den ene langsiden, og jeg trodde det var et uhell der noen hadde kastet ballen litt langt. Vi har bedt om engasjement fra langsiden på stadion, men dette var litt i overkant. Så synes jeg det var litt morsomt at det var et påskeegg utpå der, sier Åkerlund.

Åkerlund forstår Branns frustrasjon, men regner med at dette ikke kommer til å skje igjen på Vikings hjemmebane.

– Selvfølgelig forstår jeg at Brann er skuffet. Det var litt rammen rundt kampen, og jeg regner med at dette var et enkelttilfelle. Så derfor synes jeg det var riktig av NFF å ikke gi noen straff, sier supporterlederen.

– Hva hvis dette skjer igjen?

– Da kommer jeg personlig til å støtte Branns mening om at det er hårreisende, svarer han.

Ingen sak på Haugen/Austbø-situasjonen

Haavik i NFF kunne samtidig opplyse om at det heller ikke vil bli opprettet noen sak etter situasjonen mellom Brann-spiller Fredrik Haugen og Viking-keeper Iven Austbø. En situasjon flere Viking-supportere har reagert på, blant annet på Twitter.

På enkelte TV-bilder kunne det se ut som at Haugen holdt rundt Austbøs hals, etter at Brann-spillerne løp inn i Austbøs mål for å fange ballen etter de hadde redusert i det 85. spilleminutt.

– Dette er en situasjon som dommeren har sett og bedømt. Det vil si at det ikke blir noen sak, sier Haavik.

– I min bok er det et soleklart rødt kort. Men jeg tror ikke vi har noe rett til å klage på dommeren i den kampen, sier Åkerlund.