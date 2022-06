Solbakkens utfordring: Dette er belastningen

Ståle Solbakken må avgjøre hvor mye belastning spillerne tåler. Etter tre hviledager venter Slovenia på Ullevaal, med ny Sverige-kamp rett rundt hjørnet.

Martin Ødegaard er en av fem spillere i troppen med full spilletid så langt under landslagssamlingen. Åtte andre har ennå ikke vært i kamp.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Fire kamper på elleve dager er den voksne utfordringen, og Solbakken har sagt at det neppe blir mulig for utespillere å tåle fire hele kamper. Martin Ødegaard er en av fem som har full spilletid så langt. De fire øvrige er keeperen og spillere i forsvarsfireren.

Solbakken gjorde bare to endringer i startelleveren mellom kampene i Serbia og Sverige. Det var de to på papiret vanskeligste kampene under hele samlingen, så det var ikke urimelig å søke mest mulig toppet lag. Mot Slovenia torsdag blir det etter alt å dømme flere endringer.

– Jeg vet ikke ennå. Spillerne har fått helt fri i dag. De som vil trene, kan trene. De som vil være på hotellet og restituere, kan gjøre det, og de som bare vil gå seg en tur og få behandling, kan gjøre det. I dag har jeg ingen annen kontakt med spillerne enn med de som eventuelt kommer hit og trener, sier Solbakken på spørsmål om hvilke rulleringer han kan tenke seg å gjøre.

Landslagssjefen fikk også spørsmål om han vil fortsette med midtstopperduoen Stefan Strandberg og Leo Østigård, som har levert varene sammen i to 90-minuttere.

– Det må vi se på. Vi er ikke kommet dit.

Her er kampbelastningen så langt under samlingen, rangert etter spilte minutter (antall kamper fra start/som innbytter i parentes):

180: Birger Meling (2), Ørjan Nyland (2), Stefan Strandberg (2), Martin Ødegaard (2), Leo Østigård (2)

178: Marcus Holmgren Pedersen (2)

162: Sander Berge (2)

160: Mohamed Elyounoussi (2)

139: Erling Braut Haaland (2)

135: Alexander Sørloth (1/1)

84: Morten Thorsby (1/1)

75: Fredrik Aursnes (1)

62: Joshua King (1/1)

31: Kristian Thorstvedt (0/2)

30: Patrick Berg (0/1)

16: Mats Møller Dæhli (0/1)

4: Julian Ryerson (0/1)

2: Andreas Hanche-Olsen (0/1), Jens Petter Hauge (0/1)

0: Veton Berisha, Fredrik Bjørkan, Sten Grytebust, André Hansen, Dennis Johnsen, Marius Lode, Brede Moe, Mathias Normann