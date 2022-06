Haaland åpner opp om blytungt skadeår: – Ikke optimalt

Tre lengre avbrekk førte til at Erling Braut Haaland (21) gikk glipp av nær 35 prosent av kampene til Borussia Dortmund sist sesong. Stjernespissen innrømmer at han er lite fornøyd med den statistikken.

SKADEFRI OG KLAR: Erling Braut Haaland, her under en landslagstrener på Ullevaal Stadion denne uken.

For før det som blir en svært hektisk og krevende landslagsperiode med fire Nations League-kamper på elleve dager, svarte nemlig Haaland på hvordan han vurderer sin egen skadeproblematikk det siste året.

– Det har ikke vært optimalt. Det kan jeg si med en gang. Det har vært småting her og der, sier han innledningsvis.

Han virket riktignok godt fornøyd med å være tilbake med Ståle Solbakken & co. da han tidligere denne uken for første gang på lang tid entret podiet under en pressekonferanse i landslagsregi.

Kanskje ikke så rart.

Denne gangen er han skadefri og skal endelig spille en tellende landskamp. Vi må tilbake til september for å finne sist gang det skjedde. Han har nemlig gått glipp av en rekke kvalifiseringskamper for Norge siden på grunn av ulike avbrekk. Og for Dortmund har han kun spilt 30 kamper, alle turneringer inkludert, siden sesongstarten i august.

– Normalt bør jeg ligge på 40–50 kamper i året

Haaland virker å ha reflektert over utfordringen. Han forteller at han har funnet ut av flere ting gjennom sesongen.

– Fra behandlinger jeg har fått, ting jeg har trent på og ting jeg har gjort, og lært mye om kroppen min. Jeg har fortsatt spilt et par kamper i år. Jeg har scoret et par mål, sier 21-åringen og smiler litt.

Før han blir alvorlig.

– Det har ikke vært aldeles katastrofe. Men det har ikke vært optimalt. Normalt bør jeg ligge på 40-50 kamper i året. Det har jeg ikke gjort i år. Det gjelder å jobbe for å komme på det nivået, sier han.

Fakta Haalands tre skader i 2021/2022: Mange kamper skadet: Tall VG har hentet fra statistikktjenesten Opta viser at landslagets stjernespiss har mistet 34,8 prosent av samtlige av Dortmunds kamper sist sesong.

Ubeleilige perioder? Dortmund spilte 16 kamper uten Haaland. De har heller ikke vært heldige med når spissen har skadet seg. Han har for eksempel gått glipp av tre gruppespillkamper i Champions League og senere begge oppgjørene mot Rangers i åttedelsfinalen i Europa League.

Lite VM-kvalifisering: Det samme er tilfellet med landslaget. Haaland uteble mot både Tyrkia, Montenegro, Latvia og Nederland høsten 2021. Da brast også Norges VM-drøm. Les mer

– Mer utsatt

Skadeperiodene gjennom 2021/2022-sesongen har vært hyppige og dels langvarige.

Først det som bare ble omtalt som en muskelskade i september. Han ble spilleklar og var på banen noen få kamper før det gikk galt igjen. Da satte en vond hofteleddsbøyer ham ut av spill i store deler av oktober og november.

VG snakket den gangen med Erik Rosenlund, ortopedkirurg og klubblege i Vålerenga siden 1980-tallet. Han tok utgangspunkt i skaden i hofteleddsbøyeren.

Muskelen er den som brukes når beinet strekkes langt bak og man skal dra til. Ganske viktig for en spillertype som Haaland.

– Han er hurtig. Han er en atlet, og han prøver mye. Han er nok mer utsatt på grunn av det, sa Rosenlund.

– Trenger ofte flere år

Thor Einar Andersen var A-landslagets lege i 12 år. Han minnet i Haaland-skadens anledning om at det ikke er så mange unge spillere som spiller fast uke etter uke i internasjonal fotball.

– Det er rundt én prosent som spiller fast i de store ligaene. Unge spillere trenger ofte flere år på fysisk håndtere mange kamper i en sesong og mange sesonger på rad, sa han.

Trener frustrert over skadene

Men det var skaden i januar som ble langvarig. Da var 21-åringen ute i nesten to måneder. Igjen med en muskelskade. Da slet også Dortmund periodevis stort.

Trener Marco Rose var åpenbart frustrert over situasjonen:

– Vi har spilt 50 prosent av sesongen uten vår toppscorer. Det har i flere kamper likevel holdt til seier, mens andre kamper har vært vanskelige for oss, sa han på en pressekonferanse.

– Når man mister en så viktig spiller i halve sesongen, vil det påvirke et hvert mannskap, fortsatte Dortmund-sjefen, som først fikk Haaland tilbake på banen i mars måned.

TIDLIGERE HAALAND-SJEF: Marco Rose var Dortmund-trener sist sesong. Her under en kamp i mars i år.

– Spesialisert meg mer på mat

Men det står trolig ikke på innsatsen. Haaland har vært klar på at han er svært opptatt av hans viktigste arbeidsredskap på fotballbanen: Kroppen sin.

Overfor Viaplay har han snakket om balansegangen og kunsten å beholde sin enorme fart, men fortsatt bli sterkere. Han hadde frem til i fjor gått opp åtte kilo i muskler på halvannet år. Han kommenterte det blant annet overfor NRK.

– Jeg tok store skritt der. Jeg trente mye mer rett, og jeg trente på Zoom (tjeneste for videosamtaler) hele året og i fjor med en kar jeg kjenner. Jeg tok steg der, og jeg har spesialisert meg mer på mat, sa Haaland og la til at ingenting var bedre enn å legge på seg, men også være rask.

Ingen på landslaget kan kommentere

Spørsmålet er om Haaland har et spesielt regime på landslaget.

Medieansvarlig for fotballherrene, Morten Morisbak Skjønsberg, forteller at «de står over å snakke om» hvordan Haaland tar vare på kroppen sin på samling, om han har noen spesielle rutiner eller krav, og om han gjør noe utover det vanlige skadeforebyggende programmet de andre spillerne er gjennom.

Dermed kan verken lege Ola Sand eller fysioterapeut Thomas Ødegaard svare i sakens anledning.

HJELPER TIL: Thomas Ødegaard, fysioterapeut på landslaget, hjelper Erling Braut Haaland underveis i en VM-kvalifiseringskamp mot Latvia 4. september i fjor.

Dortmunds fysio ferdig

En som kan svare på noe er Jan Åge Fjørtoft. Det er få eksperter som følger Haaland så tett som Viaplay-eksperten. Han mener at «skadefokuset» rundt Haaland er unyansert. Han lister derfor opp tre sentrale punkter som han mener forklarer hvorfor den snart Manchester City-klare spilleren har hatt noen skader i årets sesong.

Alderen:

Fjørtoft mener et viktig poeng er at Haaland har vært i en enorm fysisk utvikling siden han dro fra RB Salzburg 2020 og videre til Dortmund.

– Han har en annen kropp og den har forandret seg ekstremt, sier eksperten og viser til intervjuet hvor Haaland selv snakker om en vektoppgang på åtte kilo i muskler.

Fotballstilen:

Fjørtoft sammenligner Haalands stil som en rask Ferrari, i maksimal fart hele tiden, med en bil av merket Lada. Der går det ikke like fort.

– Måten han spiller på, måten han løper på, hans eksplosivitet. Han blir mer skadeutsatt på grunn av det, (på grunn av spillestilen sin rett og slett) sier Fjørtoft.

Dortmunds fysioterapeut:

Fjørtoft viser også til en spennende statistikk fra tysk Bundesliga. Der går det ifølge eksperten frem at Dortmund har svært mange skader gjennom sesongen. Andelen skadedager hos spillerne - ikke bare Haaland - hos de svarte og gule i Tyskland overgår de fleste konkurrentene.

– Han som har vært fysioterapeut og ansvarlig for skadeforebygging er ikke der neste år. Han måtte gå. Da går det an å spekulere, selv om vi ikke har Haalands legejournal, sier Fjørtoft.

TETT PÅ DORTMUND: Jan Åge Fjørtoft, her på Borussia Dortmunds innbytterbenk i januar 2020.

– Tror kanskje ikke på alt du blir fortalt

Fjørtoft mener det er et paradoks at Haaland har skader, samtidig som han aldri har opplevd en spiller mer opptatt av skadeforebygging.

Han mener landslagsspissen gir begrepet 24-timersutøveren en helt ny dimensjon og kaller ham ekstrem på detaljer. Han spår også bedre tider skademessig.

– Og det er helt naturlig at unge spillere lærer underveis. I dette tilfellet får Erling svar fra kroppen hele tiden, han lærer hva han må gjøre og etter hvert i karrieren vet du hva du trenger, sier Fjørtøft og avslutter:

– Da eier du din egen skadesituasjon, du har bedre dialog med støtteapparatet og tror kanskje ikke på alt du blir fortalt uten å prate med kroppen din og andre eksperter du har rundt deg.