Nadal nådeløs mot Ruud: Fullstendig utklassing

PARIS (VG) (Nadal–Ruud 6–3, 6–3, 6–0) Det ble en umulig oppgave. Rafael Nadal (36) knuste Casper Ruud (23) foran Hollywood-kjendiser og kongelige da han tok sin 14. French Open-seier.

Det eksploderte på enorme court Philippe-Chatrier da Nadal løftet armene over hodet. Kongen av grus har gjort det igjen. Publikum reiste seg og var i ekstase.

– Jeg er ikke det første offeret ditt, sa Ruud til massiv applaus fra publikum.

– Du er en sann inspirasjon. Så jeg håper du fortsetter, sier Ruud.

Og publikum ga tilbake: Ruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuud, ropte de.

Ruud frir til publikum og lover å øve på fransk til han er tilbake neste år.

– Takk til Paris. Det har vært en erfaring å spille her foran 10.000 personer, sa Ruud.

Han kunne nok lagt på en del tusen til.

Den spanske nasjonalsangen ble spilt da Nadal sto med pokalen.

– Først av alt, Casper, det var en sann fornøyelse å spille mot deg. Du har en god karriere og du har hatt to utrolige uker. Jeg er så glad for deg og familien din. Dere er flotte mennesker, sier Nadal ute på grusen foran et fullsatt stadion. Ingen har gått.

– Takk for alle som har gjort dette mulig for meg, sier Nadal.

– Jeg kan ikke beskrive følelsene mine. Jeg hadde ikke trodd jeg skulle komme tilbake her som 36-åring, sier Nadal og legger til på fransk:

– Merci beaucoup.

Og det gikk vel som det måtte gå etter at Nadal tok første sett, 36-åringen har nå vunnet 271 av sine 277 Grand Slam-kamper når han har vunnet første sett.

Foran det tredje settet var det mange spanske flagg på tribunen da bølgen gikk. Spanjolene var i festhumør. Nadal brukte hele banen og gjorde livet til Ruud ukomfortabelt. Ved nett var Nadal helt enorm. Han banket inn smasher og tryllet inn stoppballer.

Foran det siste gamet ljomet «Viva Espana» som allsang på tribunen.

Spanske kong Felipe og det norske kronprinsparet satt på første rad og så Nadal ta sin 22. Grand Slam-seier i karrieren.

ROYALT BESØK: Kronprinsesse Mette-Marit, kronprins Haakon og spanskekong Felipe så kampen mellom Nadal og Ruud.

Det er tangering av Nadals nest mest overlegne finaleseier i French Open: Bare legenden Roger Federer har fått færre game enn Casper Ruud. Sveitseren fikk fire game da han ble slått 6-1, 6-3, 6-0 i 2008, mens en annen sveitser, Stan Wawrinka, fikk like like få som Casper Ruud i 2017. Den finalen vant Nadal 6-2, 6-3, 6-1.

Men Casper Ruud får med seg 11 millioner kroner etter finaletapet, Nadal får det dobbelte som vinner.

Tidlig i kampen var det tydelig hvor dette bar. Og etter to timer og 18 mminutter var det over. Ruud sto imot én matchball, men så var det slutt. De kjenner hverandre godt siden Ruud ble en del av Rafa Nadal Academy i 2018 og klemte hverandre godt etter kampen.

– Det er som å se en light-utgave av Rafael Nadal i motsatt ende av banen. Ruud kjemper så hardt som han kan, men han møter en mann som er uslåelig i denne formen og på dette dekket. Det er en trist måte Ruud avslutter settet på og går tilbake til stolen sin med senket hode, sa David Law på BBC etter andre sett.

Ruud kjente antageligvis på trykket da kampen startet. Nadal tok første game enkelt og brøt serven til Ruud i det neste. Men så hadde Nadal trøbbel med å se hvor nettet sto, fire servefeil på rad, og Ruud fikk det tredje gamet nærmest i gave. Det ble gjort mange enkle feil i åpningen av kampen. Da Nadal økte til 4–1, traff Ruud ballen med treverket for tredje gang.

Nadal var best i alt, og enorm ved nett. Etter 49 minutter servet han første sett hjem. Og da lød «Viva España» fra noen trompeter på tribunen.

I tredje game i andre sett satte Ruud inn en solid forehandvinner, som var perfekt plassert. Et fabelaktig slag av Ruud. Publikum viste å sette pris på det slaget, Ruud fikk stor applaus. 23-åringen fra Snarøya tok ledelsen 2–1 i andre sett.

Ruud ledet også 3–1 i andre sett. Men Nadal utlignet til 3–3 i en fei. Ruud forsøkte noen stoppballer og gikk frem til nett noen ganger, men der er Nadal ekstremt sterk og satte Ruud sjakk matt. Nadal brøt serven til Ruud og det sto 4–3 til Nadal. Så satte Nadal et blankt servegame som han avsluttet med et serveesss, 5–3 til Nadal. Med en dobbelfeil av Ruud på siste serve i andre sett, så brøt Radal serven til Ruud og andre sett var over etter en time og 43 minutter.

Da andre sett var over hadde Ruud total 21 upressede feil, mot Nadals 14.

LYKKE TIL: Casper Ruud og Rafael Nadal før kampen.

Dette er første gang Nadal vinner Australian Open og French Open i samme sesong.

Rafael Nadal har vunnet 62 titler på grus, det er 13 mer enn noen annen spiller, Guillermo Vilas er nærmest med 49, viser tall fra Opta.

Faktabasen Opta forteller også at Ruud har vunnet 66 kamper på grus de tre siste sesongene. Det er 15 flere enn nummer to, som er Stefanos Tsitsipas.

Spanjolen har vunnet 112 av sine 115 kamper på Roland-Garros i Paris og nesten ufattelige 90 av kampene er vunnet i tre strake sett, sa Ola Bentzen under Eurosports sending.