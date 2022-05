Selvsikker Klopp med Istanbul-beskjed: – Book hotell

SAINT-DENIS (VG) (Liverpool – Real Madrid 0–1) Liverpool-manager Jürgen Klopp så raskt fremover mot Champions League-finalen neste år etter nederlaget mot Real Madrid. Den går på et spesielt sted for Liverpool-fansen.

TRE AV FIRE GANGER: Jürgen Klopps Liverpool tapte Champions League-pokalen i Paris. Klopp og Liverpool vant mot Tottenham i 2019, men Klopp røyk i finalen også i 2018 (med Liverpool mot Real Madrid) og 2013 (med Dortmund mot Bayern München.

– Jeg er ganske sikker på at vi kommer tilbake. Gutta er veldig konkurransedyktige. Det er en strålende gruppe, og vi vil ha det igjen neste år, sier Klopp til BT Sport.

Hans Liverpool tapte Champions League-finalen i Paris for Carlo Ancelottis Real Madrid med 0–1 lørdag kveld. Men tyskeren virket revansjesugen i det første TV-intervjuet etter sluttsignalet. Spesielt etter at en referanse til at Liverpool vant Champions League i 2019 etter finaletap for Real Madrid året før kom opp.

– Hvor er finalen neste år? Istanbul. Book hotell, sa Klopp rolig og kontant.

Det må selvfølgelig tolkes som en kobling til Liverpools legendariske Champions League-seier i Tyrkia for 17 år siden. John Arne Riise og Liverpool lå under 0–3 for AC Milan (den gang ledet av Ancelotti), men kom tilbake 3–3 og vant straffekonken.

Liverpool har hatt en glimrende sesong, men den var nær å bli helt legendarisk. De vant FA Cupen og Ligacupen etter straffeseirer over Chelsea, men har den siste uken blitt marginalt slått av Real Madrid i Champions League-finalen og av Manchester City i Premier League.

– Akkurat nå føler ingen at det var en stor sesong i garderoben. Vi trenger kanskje noen timer for å føle det, sier Klopp.

– Det er ikke dårlig å gå til finalen. Det er en slag suksess, men ikke suksessen du ønsker å ha, sier Klopp.

FRUSTRERENDE: Finalen i Paris gikk ikke som Klopp ville.

Steven Gerrard, tidligere Liverpool-kaptein og Aston Villa-manager, fulgte finalen som BT Sport-ekspert på Stade de France.

– De var så nærme å ha en utrolig sesong, sier Gerrard.

– De kommer til å ta en røyk og en øl før de analyserer dette. De vet at de vil komme tilbake. Og de vet at det ikke vil ta lang tid. Dere la merke til den siste kommentaren hans (Klopps om Istanbul), fortsetter Gerrard.

– Det er skuffelse. Men vi må huske at vi snakket om at det kunne bli den beste sesongen noen gang for syv dager siden. Det er skuffende, men setter du det i perspektiv er det et fantastisk lag, sier Michael Owen.

Liverpool-forsvarer Andy Robertson roste Real Madrids keeper Thibaut Courtois etter tapet og spanjolenes vinnerkultur i finaler.

– For å være ærlig kunne vi spilt bedre. I annenomgang startet vi ikke bra og de kontrollerte kampen, sier Robertson.