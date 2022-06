Her er «Dio» på Vålerenga-trening: – Har det fortsatt

EKEBERG (VG) Tidligere Premier League- og landslagsspiller Adama Diomande (32) dukket opp på Vålerengas første trening etter sommerpausen.

PÅ KFUM ARENA: Vålerenga trente på Obosliga-lagets hjemmebane onsdag ettermiddag.

Ikledd gule sko og Vålerengas blå treningsklær kom Diomande ut på KFUM Arena i Oslo sammen med Dag-Eilev Fagermos mannskap onsdag ettermiddag. Han har ingen A-kamper for klubben, men spilte for ungdomslaget i oppveksten.

I 2015 ble Holmlia-karen solgt til engelsk fotball etter 17 mål på 21 kamper for Stabæk. De siste syv årene har Diomande vært utenlandsproff for Hull i Championship og Premier League, spilt i MLS for amerikanske Los Angeles FC, opplevd kinesisk fotball med Cangzhou Mighty Lions og vært i to klubber i Qatar.

Kontrakten med Al-Arabi utløper denne måneden og han står fritt til å finne seg en ny arbeidsgiver. Det kan bli Vålerenga.

– Jeg vet bare at han går ut av kontrakt nå og har spurt om å få trene med oss. Det har vi sagt ja til, forteller Fagermo til VG.

Diomande scoret 20 mål på 44 kamper for LAFC fra 2018 til 2020.

I LA: Diomande spilte for LAFC fra 2018 til 2020. 1 av 3

Onsdag gjennomførte han hele økten med VIF og var tilsynelatende i god form. Det mente i alle fall Vålerengas mangeårige klubblege, Erik Rosenlund.

– «Dio» har det fortsatt, uttalte Rosenlund til noen få tilskuere - VG inkludert.

– Det er litt tidlig å si. Jeg må få se han i flere treninger. Dette var den første økten hans med oss i dag, sier Fagermo med et smil på spørsmål om han er enig i Rosenlunds fotballfaglige vurdering.

Diomande ønsket ikke selv å prate med VG etter treningen.

– Nei, nei, nei. Ikke noe media! lo 32-åringen.

PÅ LANDSLAGET: Spissen spilte for Norge mot Tyskland i 2016. Her i duell med Joshua Kimmich, Sami Khedira og Mario Götze.

Han ønsket heller ikke å la seg avbilde utenfor garderobeanlegget på Intility Arena, som i disse dager får nytt kunstgress og er grunnen til at Vålerenga trente på KFUM Arena på Ekeberg.

Men det vil trolig bli nye sjanser til å se angriperen i Vålerenga-tøy den kommende tiden. Torsdag er det ny trening, mens Skeid venter i en treningskamp på fredag.

– «Dio» er en morsom, fin fyr. Han er kjempeålreit, smiler og er alltid blid. Han så bra ut på trening, også. Det var kult å ha han i garderoben, forteller Aron Dønnum (24) til VG.

Høyrekanten forlater Vålerenga om tre uker og åpner dermed et rom i angrep for en annen spiller. Det er også liten tvil om at Vålerenga trenger flere målscorere. Laget ligger på 11. plass i Eliteserien og tapte 0–4 for Rosenborg før ferien. Mens Dønnum snart returnerer til belgiske Standard Liége, er Vidar Örn Kjartansson (32) i diskusjoner med klubben om sin egen fremtid.

PÅ RESERVELAGET ONSDAG: Vidar Örn Kjartansson på vei av kunstgresset til KFUM etter onsdagens VIF-trening.

I tillegg har ikke Amor Layouni (29) spilt kamp siden slutten av april. Onsdag meldte svensken seg syk. Også rundt Layounis fremtid er det usikkerhet.

En annen kantspiller, Taofeek Ismaheel (21), er på sin side innleid fra franske Lorient ut måneden. Dette lånet tror Fagermo det kan være mulig å forlenge til ut sesongen. Parallelt forsvinner imidlertid midtstopper Ivan Näsberg (26) etter som avtalen med Vålerenga utløper og han ikke har ønsket å bli værende på Valle.

– Ismaheel jobber vi med å beholde. Aron og Ivan er ferdige. Kjartansson har jo kontrakt. Amor håper vi er tilbake på trening i morgen, sier Fagermo.

Onsdag drillet VIF-sjefen Henrik Udahl (25) som midtspiss på treningsøkten - med Dønnum på høyre kant og Ismaheel på venstresiden av angrepet. Tidligere storscorer Örn Kjartansson måtte spille på det antatte reservelaget.

– Det er tøft. Vi har ikke fått resultatene vi ønsker. Laget ser ut til å mangle selvtillit. Det handler ikke om at vi ikke ønsker det nok. Det handler jo om kvalitet, at vi slipper inn for enkle mål og at vi ikke scorer nok, men jeg håper ferien har gjort oss godt, sier Kjartansson til VG.

– Det er snakk om at du forlater klubben i sommer. Hva kommer til å skje?

– Jeg har aldri sagt at jeg vil forlate klubben, men at vi vil diskutere fremtiden.

– Hva ønsker du selv?

– Det viktigste for meg er å snu dette for klubben. Hvis vi hadde spilt veldig bra, hadde jeg gjerne kommentert hva som skjer, men det er ikke riktig nå. Jeg vil ikke sette klubben i en slik situasjon. Jeg tar bare én kamp om gangen og håper å få snudd dette. Enten blir jeg, eller så drar jeg. Det er så enkelt. Jeg skal sette meg ned med klubben og diskutere det. Jeg er 32 år så jeg må tenke på fremtiden min også.

