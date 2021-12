Formel 1-stjernen åpen om mentale problemer: «Ingenting betyr noe»

Valtteri Bottas (32) forteller åpent om mentale problemer, om vektpress, at han ikke fikk sove og om at han måtte ha hjelp av psykolog for å komme ut av den onde sirkelen.

SNAKKET UT: Valtteri Bottas etter annenplassen i kvalifiseringen i Saudi-Arabia.

Avsløringene kommer i et intervju med finske Supla. Søndag går årets nest siste VM-runde i Jeddah i Saudi-Arabia – med Lewis Hamilton i beste startposisjon, fulgt av Bottas og Max Verstappen, som smalt inn i veggen i kvalifiseringen – i et fortvilet forsøk på å sikre «pole position».

Bottas ligger an til 3. plass i årets Formel 1-VM og skal neste år skifte fra Mercedes til Alfa Romeo.

Finnen ble en del av Formel 1-sirkuset i 2013, da han fikk kontrakt med Williams. Allerede året etter begynte problemene:

– Jeg gikk på et fly, og ekskjæresten sa til meg at «jeg håper at flyturen går bra». Jeg svarte noe sånt som «hvis det krasjer, så hva så? Da vil jeg være ute av det her».

– Tanker som dette – at ingenting betydde noe – startet å komme i hodet mitt, forteller Bottas til Supla.

Han tror at problemene har sitt opphav i den tiden da Formel 1-førerne var under ekstremt press for å holde vekten så lav som mulig.

– Det kom litt ut av kontroll for meg. Jeg måtte på vekten hver morgen og kveld. Det måtte alltid være lavere enn den siste. Jeg fikk en god følelse av det.

Han doblet gjerne den løpeturen som den fysiske treneren i teamet hadde bedt ham om å ta – uten å fortelle det til noen.

– Jeg trodde at det var bra for meg, men i det lange løp av det ikke det, forteller Valtteri Bottas.

SAUDI-ARABIA: Banen i Saudi-Arabia er blitt ferdig i siste liten til helgens VM-runde. Her er det en kvinne i Jeddah som går forbi en stor plakat med bilde av Valtteri Bottas.

Fakta VM-stillingen 1. Max Verstappen, Red Bull 351,5. 2. Lewis Hamilton, Mercedes 343,5. 3. Valtteri Bottas, Mercedes 203. 4. Sergio Perez, Red Bull 190. 5. Lando Norris, McLaren 153. Les mer

Først var det bare et fysisk problem. At han ble lett sliten. Så fikk han søvntrøbbel og kunne ikke sove etter klokken fire på morgenen.

– Da kom også de psykiske problemene. Min tidligere kjæreste sa at jeg måtte ha hjelp. Jeg var bare en skygge av meg selv.

Bottas forteller i intervjuet at han vurderte å slutte med Formel 1. Problemene fortsatte inn i 2015, da en av førerkollegene, Jules Bianchi, svevde mellom liv og død etter ulykken høsten 2014. Han døde til slutt sommeren 2015.

Valtteri Bottas jobbet med en psykolog for å komme tilbake for fullt. I motsetning til mange andre Formel 1-førere forsøker han ikke å holde hemmelig sin kjæreste. Det er den australske proffsyklisten Tiffany Cromwell. De gjorde forholdet offentlig på valentinsdagen i 2020. Hun var med i landveirittet i OL i Tokyo og har tidligere blant annet syklet Ladies Tour of Norway.

På torsdagens pressekonferanse ble Bottas spurt om han trodde at Max Verstappen kunne krasje med vilje – på en måte som gjør at han sikrer VM-gullet.

– Vi har respekt for hverandre. Jeg tror ikke Max vil være kalkulerende og gjøre noe sånt, svarte Valtteri Bottas.