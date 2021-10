Følg Tyrkia–Norge direkte

Siste hendelser

90 + 6′ DEL FOR EN SJANSE! Ødegaard finner Moi på bakerste. Han header mot lengste hjørne, men like til side for mål. Der kunne han sendt Norge hjem med tre poeng.

90 + 4′ DEL Det er lagt til fem minutter her forresten.

90 + 3′ DEL Ødegaard med en pen stikker til Meling, men han bommer med innlegget.

90 + 3 ′ Ødegaard prøver seg på frisparket, men høyt over fra kapteinen.

90 + 2 ′ Gult kort! Kaan Ayhan - Tyrkia

90 + 2′ DEL Berisha rives over ende. Frispark i farlig posisjon for Norge.

90 + 1′ DEL Yazici med to forsøk på rappen. Er ikke spesielt nære å true Nyland.

88′ DEL Oioioi! Ryerson med et godt innlegg. Thorsby lukter på bakerste stolpe, men får ikke en fot på den.

87′ DEL Berisha kriger på topp og går i bakken. Vil ha frispark, men dommeren en uenig.

86′ DEL Meling lager frispark høyt i banen.

84 ′ Spillerbytte - Tyrkia Kenan Karaman Muhammed Kerem Akturkoglu

84 ′ Spillerbytte - Norge Julian Ryerson Marcus Holmgren Pedersen

83′ DEL Moi forsøker å kjøre kontra, men takles i bakken. Frispark til Norge på egen halvdel.

81′ DEL Ti minutter igjen av kampen. 1-1 og uavgjort er jo brukbart borte i Tyrkia. Samtidig betyr det at tyrkeren kan gå forbi Norge på tabellen om de vinner deres resterende kamper og Norge ikke klarer poeng borte mot Nederland i siste kamp.

79′ DEL Smart stikker til Holmgren Pedersen, som slår lavt inn. Der er en tyrker og banker ballen unna.

78′ DEL Moi vil ha innkast, men får det ikke. Forbanna på dommeren der.

78′ DEL Corneren stanges unna.

77 ′ Hjørnespark til Tyrkia

77′ DEL Tyrkia får slått inn i feltet og det er ikke helt kontroll bak der. Ender med en klarering til corner.

75′ DEL Trippelbytte fra Solbakken! Kan dette gi Norge litt eksta giv på slutten av kampen?

75 ′ Spillerbytte - Norge Fredrik Aursnes Patrick Berg

75 ′ Spillerbytte - Norge Mats Møller Dæhli Jens Petter Hauge

75 ′ Spillerbytte - Norge Veton Berisha Kristian Thorstvedt

73′ DEL Thorstvedt sitter nede. Berisha kalles bort til benken.

73′ DEL Thorstvedt får med seg ballen fremover før han går i bakken. Vil ha frispark - får det ikke.

71′ DEL Ødegaard med en avslutning i blokken. Går videre inn til keeper.

70′ DEL Voldsomt til bytter på Tyrkia der. Norge står fremdeles med de samme elleve.

70 ′ Spillerbytte - Tyrkia Yusuf Yazici Cengiz Ünder

70 ′ Spillerbytte - Tyrkia Taylan Antalyali Berat Ayberk Ozdemir

70 ′ Spillerbytte - Tyrkia Kaan Ayhan Serdar Dursun

69′ DEL Spillet fortsetter. Ti mot elleve i øyeblikket.

67′ DEL Tyrkeren blir liggende nede etter duellen med Thorsby. Kan se ut som fingeren traff øyet.

66 ′ Gult kort! Morten Thorsby - Norge

66′ DEL Thorsby får det gule og må stå over mandagens kamp mot Montenegro. Har hånden oppe i ansiktet på en motstander.

64 ′ Gult kort! Berat Ayberk Ozdemir - Tyrkia Hauge felles på en overgang. Frispark til Norge og gult til tyrkeren.

63′ DEL Tyrkia stormer i angrep. Ünder slipper ballen videre, men Hanche-Olsen rydder opp i egne rekker.

63′ DEL Meling kommer på overlappen for Moi, men han klarer ikke spilles fri lagkameraten.

62′ DEL Ødegaard slår mot første stolpe. Klareres unna.

62 ′ Hjørnespark til Norge

61′ DEL Moi drar seg rundt hele Tyrkias forsvar, før han legger inn mot bakerste. Der er ingen lagkamerater, men Norge får en corner.

61′ DEL Ødegaard slår langt mot Thorstvedt. Han er sterk i duellen og tvinger frem et innkast.

60′ DEL Det er Tyrkia som presser nå. Hjemmelaget er inne i en god periode.

59′ DEL Tyrkia gjør kampens første bytte.

59 ′ Spillerbytte - Tyrkia Berkan Kutlu Ozan Tufan

57′ DEL Dette Tyrkia-laget er ikke spesielt imponerende og skal være fullt mulig å slå om Norge har dagen. Fortsatt mye tid igjen å gjøre det på for begge lag.

56′ DEL Ødegaard prøver en stikker mot Hauge, men når ikke frem. Den kunne vel kapteinen løftet over tyrkerens forsvar?

54 ′ Calhanouglu igjen. Denne gangen blokkeres skuddet.

54′ DEL Calhanoglu med et skudd, men truer ikke Nyland.

53′ DEL Voldsomt liv på tribunen nå. Tyrkerne vil ha mer fra hjemmelaget.

52′ DEL Patrick Berg i storform i kveld. Vinner tilbake ballen gang på gang.

52′ DEL WOW! Holmgren Pedersen finner Thorsby i feltet. Midtbanespilleren stiger til værs, men headingen går til side for mål.

50 ′ Yilmaz med skudd! Spilles fri av Calhanoglu.

50′ DEL Ødegaard spiller fri Hauge på kanten. Kjører karusell med backen før han slår inn. Svært godt innlegg som er nære å finne en nordmann i boksen.

48′ DEL Hanche-Olsen med en litt panisk klarering mot kanten. Ikke spesielt presset der, midtstopperen.

46′ DEL Oioi, farlig fra Tyrkia som setter Norge under press fra start! Ünder med et hardt, lavt innlegg som suser gjennom feltet.

46′ DEL Tyrkia sparker i gang andre omgang.

2. omgang

DEL Med seier her i kveld vil Norge feste et solid grep om én av de to øverste plassene i gruppa. Gruppevinneren går direkte til VM, toeren må ut i playoff. Avstanden ned til Tyrkia på 3.-plass vil bli fire poeng med norsk seier. Nederland leder gruppa.

DEL - Han viser virkelig målscoreregenskaper, sier Åge Hareide om Thorstvedt hos TV 2.

Pause

45 + 2′ DEL Nyland er våkent ute og fanger ballen foran tyrkernes spiss.

45 + 1′ DEL Thorstvedt skal også ha honnør for den feiringen. Ikke alle som tør å fyre litt foran den tyrkiske fansen.

45′ DEL Ekstremt viktig scoring for Norge like før pause.

44′ DEL Det må også sies at Solbakken har truffet brukbart med valget av Thorstvedt på topp. Ikke utmerket seg voldsomt tidligere i kampen, men en scoring hjelper jo på.

43′ DEL Det var et smart cornertrekk før scoringen. Innøvd med Norges nye dødballtrener Cueva?

42 ′ VAR-situasjon Sjekken er over! Norge har scoret i Tyrkia!

42 ′ VAR-situasjon VAR skal se på den...

41 ′ Mål for Norge! Tyrkia 1 - 1 Norge Mål: Kristian Thorstvedt Målgivende: Andreas Hanche-Olsen NORGE SCORER! Det blir en kort variant fra Ødegaard som Hauge slår inn i feltet. Hanche-Olsen stusser videre til Thorstvedt, som kriger inn utligningen - akkurat slik Solbakken hadde håpet. En skikkelig oppreisning for Hanche-Olsen også.

40 ′ Hjørnespark til Norge Ødegaard skal slå.

40′ DEL Moi og Meling med noen herlige kombinasjoner på kanten. Melings innlegg blokkeres til corner.

39′ DEL Norge inne i en litt tung periode nå. Sliter med presisjonen i pasningsspillet offensivt.

37′ DEL Holmgren Pedersen misser i klareringen. Stresses og tyrkerne tar over ballen.

36′ DEL Nære på for Tyrkia! Kerem rykker forbi Strandberg og skyter. Vinkelen er spiss og ballen suser forbi lengste stolpe.

35′ DEL Svakt utspill av Nyland. Tyrkia med ballen igjen.

35′ DEL Den corneren går over alt og alle.

34 ′ Hjørnespark til Tyrkia

34′ DEL Moi med et innlegg fra venstre. Keeper plukker den.

32′ DEL Yilmaz med en aldeles pinlig filming etter en "duell" med Strandberg. Prøver å få et straffespark, men der er ikke verdig hverken Oscar eller Gullpalme.

31′ DEL 2/3 av denne omgangen er unnagjort. Norge har vært fullt på høyde med hjemmelaget, men det hjelper så lite når det er Tyrkia som har målet. Kan Norge slå tilbake før pause?

29′ DEL Ødegaard mot Thorsby. Er i duellen, men det er tyrkerne som får klarert.

29 ′ Hjørnespark til Norge

28′ DEL Ødegaard med en pen stikker til Thorstvedt. Han finner Hauge, som skyter. Blokkeres til corner.

27′ DEL Norge har et ballinnehav på 52 prosent.

26′ DEL Holmgren Pedersen med et godt innlegg, men det er keeperen som er først på den. Norge har sett bra ut etter baklengsmålet.

26′ DEL Holder oppe trykket etter en ballmist.

26′ DEL Norge tvinger frem en feil. Angriper.

25′ DEL Norge henger godt med i denne kampen. Derfor er det unødvendige baklengsmålet ekstra tungt for Solbakken. Men alt er mulig her!

25′ DEL Elyounoussi mister ballen og Tyrkia angriper. Prøver en stikker inn i 16-meteren, men Norge stoppes angrepet.

23′ DEL STOLPEN! Det er så nære for Norge. Thorsby og Meling kombinerer, men det er en tyrkisk spiller som sklir ballen mot eget mål. Stoppes av stolpen.

23′ DEL Pent norsk angrep! Men det vil seg ikke helt inne i feltet.

21′ DEL Elyounoussi drar seg på tvers av 16-meteren og prøver lykken. Skuddet går rett på keeper, men en ny god sjanse for Norge.

20′ DEL Pedersen finner Thorstvedt i feltet. Prøver seg på volley, men skuddet blokkeres. En litt svak avslutning, det. Norges beste sjanse.

19′ DEL Nederland har tatt ledelsen over Latvia. De oransje topper Norges gruppe.

19′ DEL Det er noe med norske tabber mot Tyrkia. Vonde minner sitter fremdeles i hos de fleste.

17′ DEL Ødegaard svinger ballen inn, men Hanche-Olsens heading går et stykke over.

17 ′ Hjørnespark til Norge

15′ DEL Holmgren Pedersen rykker seg løs på kanten, men sistemann stopper backens innlegg.

15′ DEL Norge vinner i feltet, men tyrkerne får klarert til slutt.

15 ′ Hjørnespark til Norge Ødegaard skal slå.

14′ DEL Elyounoussi utfordrer og går i bakken. Får ikke frispark. Men Norge sikrer seg en corner i den neste situasjonen.

13′ DEL Fint tyrkisk angrep. Får lagt inn mot første stolpe, men Nyland fanger.

11 ′ Ødegaard tester skuddfoten fra 20 meters hold. Svakt treff av kapteinen.

11′ DEL En crosser finner Meling, som legger inn foran mål. Tyrkia klarerer til innkast.

10′ DEL - Utilgivelig, sier Jesper Mathisen om Hanche-Olsens glipp i forsvaret.

10′ DEL En tyrkisk spiller ligger nede med skade. Stopp i spillet.

8 ′ Godt norsk angrep. Ender med et Thorstvedt legger igjen til Elyounoussi, men skuddet hans blokkerer.

8′ DEL Aiaiai, for en forsvarstabbe. Det har ikke Norge råd til!

6 ′ Mål for Tyrkia! Tyrkia 1 - 0 Norge Mål: Muhammed Kerem Akturkoglu Målgivende: Cengiz Ünder EN GIGANTISK MISS KOSTER NORGE! Meling spiller til Hanche Olsen, som slurver i mottaket. Ünder er våken, kommer seg forbi en Strandberg som kjemper febrilsk og triller videre til Kerem. Han sette sikkert inn kveldens første scoring.

6′ DEL Thorsby lager frispark på midtbanen. Er jo en kriger, Sampdoria-spilleren.

5′ DEL Meling stikker mot Thorstvedt, men spissen mener han er i offside og stopper løpet.

5′ DEL Frispark til Norge på egen halvdel.

5′ DEL Ødegaard er aktiv i presset. Løper hurtig opp i Tyrkias forsvarere.

3′ DEL Tyrkia kommer på en overgang. Prøver et innlegg som Meling blokkerer.

3′ DEL Thorstvedt vinner en hodeduell mot midtstopperen. Lovende start for Norges fremste mann.

2′ DEL Thorsby med en stikker mot Thorstvedt. Upresist.

2′ DEL Tar seg tid med ballen denne gangen, tyrkerne.

2′ DEL Tyrkia med innkast høyt i banen igjen. Kaster kort.

1′ DEL Strandberg med en stygg pasningsfeil. Slipper med skrekken der, Norge.

1′ DEL Mister ballen til tyrkerne, som stormer fremover. Ender med et innkast høyt i banen.

DEL Norge med ballen. Starter denne skjebnekampen i Istanbul!

1. omgang

Kampen har startet

DEL Dette er Stefan Kuntz debut som Tyrkia-trener. Han er nok lysten på en perfekt start på sin tid i Tyrkia.

DEL Nå er det Tyrkias nasjonalsang. Det synges høylytt på tribunen og blant spillerne. For et lydnivå!

DEL Det pipes heftig under Norges nasjonalsang. De norske spillerne synger av full hals.

DEL Spillerne har gått ut på gresset. Det er klart for nasjonalsanger.

DEL VGs reportere på stadion melder om et utrolig lydnivå og piping mot de norske spillerne: Det er et helt vanvittig trøkk selv om det kun er halvfullt stadion. Cengiz Ünder og Burak Yilmaz løp tvers gjennom den norske oppvarmingen for å peppe opp supporterne bak Nylands mål. Det klappes taktfast og lydnivået på pipingen er helt vanvittig. Tør ikke tenke på hvordan det ville vært med fullt stadion her...



DEL - Det er sjelden forskjellen på null poeng, ett poeng og tre poeng er så helsikes stor, sier Egil "Drillo" Olsen hos TV 2 før kampen.

DEL – Han har masse fysikk, han er en god presspiller og har god taktisk forståelse. Han er også en målscorer, kan droppe ned når vi trenger det og skape strekk når vi trenger det, sier Solbakken videre om valget av Thorstvedt på topp.

DEL Ståle Solbakken fnyser av TV 2s spørsmål om gambling med Thorstvedt på topp. Han får spørsmål om det kan sammenlignes med da Per-Mathias Høgmo startet med midtbanespiller Markus Henriksen på topp i den viktige EM-playoffen mot Ungarn i 2015.

DEL – Hvis du sammenligner Markus Henriksen som fotballspiller med Kristian Thorstvedt er du ute å kjøre, sier Solbakken til TV 2 om sammenligningen.

DEL Vi må helt tilbake til år 2000 for å finne forrige gang Norge slo Tyrkia. Da scoret Roar Strand og John Arne Riise målene i en norsk 2-0-seier i Istanbul.

DEL Det første møtet mellom disse to i gruppe G endte med 3-0-seier for tyrkerne. Da scoret Tufan, som starter på Tyrkias midtbane, to av målene. Også Caglar Söyüncü scoret. Han står over denne kampen grunnet suspensjon.

DEL Det var mye spenning knyttet til Ståle Solbakkens ellever til denne kampen, ettersom Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Joshua King alle er ute. Solbakken velger altså å starte med Thorstvedt - og ikke en ren spiss - på topp i denne viktige VM-kvalifiseringskampen.

DEL Norge-benken: Myhra, Grytebust - Gabrielsen, Fossum, Berisha, Ryerson, Gregersen, Aursnes, Bjørkan, Johnsen, Dæhli, Omoijuanfo.

DEL Norge XI (4-3-3): Nyland - Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling - Ødegaard, Berg, Thorsby - Hauge, Thorstvedt, Elyounoussi.

DEL Tyrkias benk: Bolat, Bayindir - Müldür, Dervisoglu, Karaman, Yazici, Yilmaz, Antalyali, Kutlu, Dursun, Ömür, Ayhan.

DEL Tyrkia XI (4-2-3-1): Cakir - Celik, Aziz, Demiral, Erkin - Tufan, Özemir - Cengiz Ünder, Calhanoglu, Aktürkoglu - Yilmaz.

DEL Lagene er klare. Kristian Thorstvedt starter som midtspiss for Norge i en 4-3-3-formasjon.