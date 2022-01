Reagerer på fortsatt restriksjoner i breddeidretten: – Gir ikke mening

Torsdag kom regjeringen med lettelser for barneidretten. Breddeidretten må fortsatt holde én meter avstand innendørs. Det skaper reaksjoner i idrettsforbundene.

FORSKJELL: Barneidretten får lettelser, mens breddeidretten fortsatt rammes hardt av coronatiltak.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (AP) sa torsdag at regjeringen kultur, fritid og idrett er viktig og at barn og unge er regjeringens viktigste prioritet.

Dette er de nye tiltakene i barne -og breddeidretten

Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Barn og unge under 20 år:

Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt

Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse eller kohort fra skole og barnehage.

Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Seriespill kan gå som normalt.

Idrettsaktiviteter uten nærkontakt kan ha arrangementer med deltagere fra ulike steder.

Idrettsarrangement med nærkontakt anbefales å ikke ha deltagere som samles fra ulike steder.

Voksne over 20 år:

Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand

Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig.

Tilskuere på arrangement:

Utendørs kan man ha 200 tilskuere uten tilviste plasser.

Innendørs kan man ha 200 tilskuere med tilviste plasser.

Redd for at spillere slutter

Styreleder i Tromsø Håndballklubb, Eirik Vaaja, reagerer på at barer og restauranter åpnes, men at det fortsatt må holdes en meter avstand i breddeidretten.

– Regjeringens nye regler er positive for de under 20. Jeg er glad for at de kan trene og spille. Men jeg reagerer sterkt på at de ikke åpner for de over 20, sier Vaaja når VG ringer etter pressekonferansen.

– De åpner for at du kan ut å drikke øl, men må trene med én meters avstand. Det er en logisk brist. Når de kan åpne for studier og restauranter og barer burde de også åpne for idretten. Det blir vanskelig og forteller en spiller i lavere divisjon at du kan gå på bar, men ikke spille håndball. Det gir ingen mening, forklarer Vaaja oppgitt.

Styrelederen sier han er redd klubben med 500 medlemmer, skal miste spillere som følge av restriksjonene.

– Jeg er redd for at spillere som har vurdert å gi seg nå gjør det. De får ikke noe ut av trene med en meters avstand.

Positivt overrasket

Styreleder i Sarpsborg IL Kine Huke Holmstrøm. Hun er glad barn og unge får spille seriespill, men ville hatt både turnering og vanlig spill for breddeidretten.

Styreleder i Sarpsborg IL, Kine Huke Holmstrø, sier hun er glad barn og unge får mer frihet i idretten, men skulle gjerne ha hatt det mer åpnet.

– Bedre enn jeg trodde. Fra 16 til 20 får jo spille og det er jo bra. Og seriespill er bra, men jeg hadde håpet at de hadde åpnet for små turneringer der man samles nasjonalt også. Det er høydepunktet for ungdommene våre, sier hun.

– Det er fornuftig at de har åpnet for seriespill. Det er jeg glad for. Jeg har barn som er sammen med meg i stuen nå og de var veldig glade, legger hun til.

Holmstrø skulle gjerne også hatt de samme reglene for breddeidretten.

– Jeg håper de åpner for breddeidretten som det neste steget. Vi har mange lag som må trene med en meters avstand. De bør også få trene normalt.