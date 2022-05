Nora Mørk kritisk til NM-finalene: – Det er veldig synd

JORDAL AMFI (VG) Nora Mørk kunne juble for sitt syvende NM-gull i håndball. Men er ikke like begeistret for finalearrangementet i Oslo.

GULLJUBEL: Nora Mørk feirer NM-gullet sammen med Markéta Jerábková (til venstre), Ragnhild Valle Dahl, Sunniva Næs Andersen og Tuva Høve. Bak (fra venstre) Ana Debelic, Lysa Tchaptchet Defo, Silje Waade og Andrea Austmo Pedersen.

Ikke mer enn 2500 hadde ifølge Norges Håndballforbund kjøpt billetter til Vålerengas nybygde ishockeyarena med en kapasitet på 5300 tilskuerplasser. Det var spesielt glissent på tribunene da Vipers vant sin 12. strake tittel i Norge med scoringsrekord i finalen mot Molde.

– Det er synd at vi ikke drar flere folk i hallen og det er synd at det ikke er mer stas å spille cupfinale, sier Nora Mørk til VG.

Hun reagerer på at Norges Håndballforbund ikke arrangerte bankett for de finalelagene.

– Det er et litt rart opplegg. Ikke noe opplegg etterpå. Vi skal bare rett hjem til Kristiansand. Jeg vet ikke om forbundet gjør det slik på grunn av corona eller hva. Jeg synes likevel at det er synd at det ikke er mer opplegg rundt, sier hun.

– Det burde vært en avrunding av sesongen og en kåring av årets lag, årets trenere. Vi har de siste kampene i sluttspillet. Men dette burde vært et høydepunkt, sier hun.

– Det er veldig synd. Dette har vært arrangert bedre før, sier 31-åringen som vant sitt første NM-gull helt tilbake i 2009.

«PÅ HALVT HOLD»: Heller ikke Elverum var helt fornøyd med NM-arrangementet. Her Løper Tobias Grøndahl (nummer 15) for å feire gullet med Thomas Solstad og Eric Johansson rett etter at kampen er slutt.

Enig i kritikken

Norges Håndballforbund utsatte på grunn av pandemien NM-finalene fra romjulen til mai måned.

– Jeg er for så vidt enig med Nora, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

– De klubbene som kommer hit skal bli tatt godt imot. Det skal være en feiring av NM og cupfinalen som de fortjener. Men disse finalene er spesielle. Det er «post corona» og kampene er lagt til et tidspunkt det har vært diskusjon om, sier han.

– Dere kan ikke være fornøyd med 2500 tilskuere til sammen på to cupfinaler?

– Vi er ikke fornøyd med det, men må akseptere at det tar litt tid å sveive i gang samfunnet etter corona. Sånn vil vi ikke ha det. Jeg kan love full hall neste gang, svarer presidenten. Heller ikke herrenes NM-finale i fotball trakk fullt hus på Ullevaal tidligere i mai.

Rett før pandemien så 4000 Vipers vinne NM-gull i Oslo Spektrum, mens hele 6548 var på plass da Elverum tok kongepokalen i romjulen 2019.

Lio sier at det er et bevisst valg å kutte ut banketten for finalelagene.

– Det er bestemt i samarbeid med Norsk Topphåndball og klubbene. Det er hele forklaringen. Men vi ønsker ikke å ha det slik, sier Lio.

Han er tydelig på at det blir en forandring neste sesong. Da skal NM-finalene arrangeres som en «final four» med både semifinaler og finaler i løpet av en februarhelg i Arendal.

ENIG I KRITIKK: Kåre Geir Lio, håndballpresident.

Tøft dekke

Elverums finalehelt Stig-Tore Moen Nilsen slet med ryggen etter sine 12 scoringer da ØIF Arendal ble slått i herrefinalen.

Herrespillerne synes det var tøff kost å spille på det syntetiske håndballgulvet lagt rett på betongdekket i ishockeyhallen.

– Rett og slett for hardt for kroppene våre. Særlig for med den belastningen vi har hatt denne sesongen, sier Tobias Grøndahl. De aller fleste av de 2500 var på plass på herrefinalen. Han var fornøyd med stemningen Elverums dominerende supporterhorde – Taiga’n – skapte.

Elverum-playmakeren støtter Nora Mørks kritikk av finalearrangementet og mangelen på bankett.

– Det blir litt på halvt hold når de legger NM-finalen midt oppe i sluttspillet og konfirmasjonshelger, sier Grøndahl.

Også ØIF Arendals Jørg Fiala Gjermundnes hadde som Mørk ønsket seg større festivitas når kongepokalene i håndball skulle deles ut.

– Jeg er veldig enig med henne. Det er kjedelig at det ikke er noen bankett eller noe etter finalene. Slik er det dessverre. Men det er ikke pandemi lenger. Jeg synes det er veldig rart, sier 21-åringen som spilte sin første cupfinale.