Sainz beklager etter krasj

Ferrari-fører Carlos Sainz (27) smalt i veggen under fredagens trening i Miami. Nå beklager han til mekanikerne.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– En kostbar feil endte fredagen vår tidlig. Bilen føltes bra og jeg har tro på at vi kan hevde oss her. Jeg beklager til mekanikerne for alt ekstra arbeidet dette medfører. Nå må vi fokusere på kvalifiseringen og løpet, skriver Sainz på sin egen Twitter-konto.

GIKK FRA KRASJEN SELV: Spanjolen kom seg unna sammenstøtet uten skader.

Sainz startet sesongen sterkt med tre strake pallplasser, men nå har spanjolen brutt de to siste løpene. Fredagens krasj lover ikke godt for helgen i Florida, men etter rapportene skal bilen sannsynligvis være klar til kvalifiseringen som går lørdag kveld norsk tid.

Krasjen skjedde midt i den andre fredagstreningen ved utgangen av sving 14 i den nykonstruerte parkbanen. I et intervju med F1.com gjort i paddocken etter sammenstøtet med veggen, forteller 27-åringen at han traff veggen på det verste stedet på banen.

– Det var ingen beskyttelse der. Jeg gikk rett i betongen. Det kjentes godt med tanke på farten jeg hadde, sa Sainz.

Dette er første gang Formel 1-sirkuset besøker Miami. Der venter en bane hvor førerne skal kjøre rundt Hard Rock Stadium litt utenfor selve Miami sentrum.

Fredagens trening bød på flere overraskelser. Mercedes har slitt tungt med bilen i sesongstarten, men i Miami ser det tyske laget ut til å trives bedre. George Russell toppet den andre treningen, mens Lewis Hamilton kjørte inn til fjerde beste tid. Foran det første av to løp i USA denne sesongen, har Mercedes gjort flere oppgraderinger på bilen.

Før Sainz traff veggen var han sjette best i den første treningen. Lagkamerat Charles Leclerc toppet, før han noterte seg for andre beste tid i fredagens siste trening.

– Det er en vanskelig bane, men jeg liker den. Det virker som om hele feltet er tettere nå enn tidligere i sesongen. Vi må steppe opp inn mot kvalifiseringen, sa Leclerc til Formel 1s offisielle hjemmeside.