Ruud slo tilbake i Argentina – tok sin syvende tittel

(Casper Ruud - Diego Schwartzman 5–7, 6–2, 6–3) Argentinske Diego Schwartzman tok det første stikket, men Casper Ruud slo tilbake og vant ATP 250-turneringen i Buenos Aires. Det for andre gang.

VANT: Casper Ruud beseiret Diego Schwartzman og vant ATP 250-turneringen i Argentina.

Nordmannen tok sin aller første seier på ATP-touren i nettopp Argentina Open tilbake i 2020, to år senere sikret Ruud som er ranket som nummer åtte i verden, sin syvende tittel i samme turnering etter å ha slått fjorårets seierherre på grusen i den argentinske hovedstaden.

– Det betyr mye, det er første gangen jeg har måttet forsvare en tittel. Dette gir meg selvtillit for resten av sesongen, sa Ruud i seiersintervjuet.

Sistesettet ble til slutt sikret med sifrene 6–3. Ruud gikk opp i ledelsen 1–0 med sitt femte strake game, før han økte til 2–0 med sitt sjette strake. Så brøt Schwartzman og reduserte til 2–1. Det til øredøvende jubel fra hjemmefansen.

Deretter vartet Ruud opp med to strake game, før argentineren nok en gang slo tilbake. Det etter en kraftanstrengelse hvor han spilte seg opp etter å ha ligget under 0–40 i gamet.

Ruud tok det påfølgende gamet og kunne sikre seieren, men argentineren kriget til seg nok et game. Så sa det stopp for hjemmehåpet.

Fakta CASPER RUUD Casper Ruud * Alder: 23 år (født 22. desember 1998) * Klubb: Snarøya Tennisklubb * Verdensranking: 8.-plass * Proff siden: 2015 * ATP-titler: 7 (Buenos Aires i 2020, Genève, Båstad, Gstaad, Kitzbühel og San Diego i 2021, Buenos Aires i 2022). * Beste Grand Slam-resultater: 4. runde i Australian Open (2021), 3. runde i Roland-Garros (2019, 2020, 2021) og US Open (2020), 1. runde i Wimbledon (2019, 2021). Les mer

Med søndagens kamp i Argentina har Ruud vært i ni finaler, hvor han har vunnet syv og tapt to.

– Det var mye opp og ned. Det var en bra kamp. Diego spilte bra i første sett, jeg slet med å sette de avgjørende poengene. Vi var nok begge litt nervøse, sier Ruud.

Den siste tittelen kom etter en kamp som startet alt annet enn enkelt for nordmannen. For Ruud tapte førstesettet 7–5 i det som ble en intens tennisthriller.

De to spilte svært jevnt og fulgte hverandre tett. Men på stillingen 5–5 måtte nordmannen bukke under for hjemmeyndlingen. Argentineren kriget til seg 6–5, før han nokså enkelt tok alle poengene i det siste gamet.

Sett to så ut til å bli av samme sorti for de to kamphanene. For nok en gang fulgte de hverandre tett.

– Han er et monster der nede, den lille argentineren, utbrøt Discoverys kommentator Svein Espen Olsen, etter at Schwartzman nok en gang hadde kjempet seg tilbake etter en Ruud-fordel.

Men denne gangen fulgte de hverandre tett bare innledningsvis i settet. På stillingen 3–2 brøt Ruud argentineren og gikk opp i 4–2. Før nordmannen til slutt tok settet med sifrene 6–2.

