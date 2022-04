Børge Lund hemmelighetsfull om landslaget

ELVERUM (VG) Veldig få kjenner det norske håndballandslaget bedre enn Børge Lund (43). Elverums suksesstrener vil hverken bekrefte eller avkrefte at han har søkt jobben som landslagssjef.

KLUBBSUKSESS: Børge Lund har gjort det skarpt med Elverum denne sesongen. Her med Christopher Hedberg og Emil Kheri Imsgard (med ryggen til) mot PSG onsdag.

– Det har jeg ingen kommentar til og det kommer jeg ikke til å kommentere fremover, sier Børge Lund til VG.

Norges Håndballforbund hadde i slutten av forrige uke fått 8–10 søkere. Kristian Kjelling og Jonas Wille har begge søkt jobben. Søknadsfristen går ut før påske. NHF håper å ansette Christian Berges arvtager i første halvdel av mai.

– Jeg har snakket med styrelederen i Drammen og har søkt jobben, sa Kjelling i forrige uke.

Elverum er inne i en svært hektisk periode. Onsdag spilte de 30–30 mot PSG Handball i playoffet for kvartfinale i Champions League. Lund har ikke informert klubbledelsen om at han ønsker å bli landslagssjef.

– Vi har ikke snakket om det i hele tatt. Vi har bare hatt fokuset her. Jeg regner med at han sier fra om det er aktuelt, sier Nils Kristian Myhre i Elverums sportslige ledelse.

Børge Lund har bortimot 20 års fartstid på landslaget. Han har 216 landskamper som spiller og var Christian Berges assistent i fem år. Han hadde spesialansvar for forsvarsspillet og var en viktig brikke i årene som ga to VM-sølv og bronse i EM.

308 KAMPER: Børge Lund har til sammen 308 kamper med herrelandslaget som spiller (216) og trener (92). Her sammen med Christian O’Sullivan (til venstre), Christian Berge og Sander Sagosen i OL sist sommer.

– Å være norsk herrelandslagstrener er en ekstremt stor og fin jobb på veldig mange måter. Men det har jeg også her i Elverum, sier Bodø-karen.

– Savnet du landslaget under EM i januar?

– Jeg savnet ikke dobbeltjobben. Det var ekstremt. Men landslaget er fantastisk. En bra organisasjon, mange flotte folk og en haug med dyktige spillere, beskriver han.

Børge Lund var heltidsansatt i håndballforbundet fra 2019 til han tok over Elverum i 2020. Kombinert med pandemien ble det tøft å fungere i begge toppjobbene.

– Jeg skulle gjerne ønsket at jeg klarte å stå i to ting, men det ble veldig krevende. Den totale belastningen på tid og familie, sier Lund som bor i Elverum med kone og sønn på 15 år.

– Det var det riktige å trekke i håndbremsen. Det kjenner jeg nå, sier han i en sterk sesong med Elverum.

ERFAREN MANN: Børge Lund kjenner landslaget godt, både fra tiden som spiller og fra tiden som assistenttrener. Her er Lund sammen med håndballpresident Kåre Geir Lio i forbindelse med en kamp mot Spania sommeren 2019.

I tillegg til avansementet i Champions League har klubben satt rekord med 24 strake seirer i norsk eliteserie.

– Han har gjort en fantastisk jobb i Elverum, mener Nils Kristian Myhre. Han opplyser at klubben gjerne vil utvide kontrakten med Børge Lund fra sluttdato 2023 til 2025.

– Vi er strålende fornøyd og ønsker å forlenge med ham. Vi kommer til å sette oss ned med Børge når det føles riktig for alle, varsler Myhre.

Men først handler det om returkampen i Paris. 7. april går returkampen mot PSG i Stade Pierre de Coubertin. Elverum imponerte med uavgjort mot de franske verdensstjernene hjemme i Terningen Arena onsdag.

Men Nikola Karabatic & co. er favoritter i egen hule.

– Jeg setter ikke huset mitt på at vi går videre. Men jeg har alltid troen på at ting er mulig å få til. Spesielt i lagidrett så handler det ikke om merket på drakten, men om hvilken prestasjon vi klarer å få ut, sier Børge Lund – som sammen med Sander Sagosen og Harald Reinkind er den eneste norske herrespillere som har vunnet Champions League i håndball. Alle for tyske Kiel.