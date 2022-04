Välbe i strupen på Erik Røste: – Hysteriet ble skapt av én person

Den russiske skipresidenten Jelena Välbe mener at én person sto bak «hysteriet» mot russiske skiløpere – den norske skipresidenten Erik Røste. Han mener hun prøver å skyve oppmerksomheten bort fra invasjonen.

UT MOT RØSTE: Jelena Välbe under et intervju med VG under ski-VM i 2017.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Både Røste og Välbe sitter i styret i FIS (det internasjonale skiforbundet). Den 1. mars kom nyheten om at FIS utestengte russiske og hviterussiske skiløpere.

– Alt hysteriet rundt løperne ble skapt av én person, som presset gjennom løsningen overalt og, viktigst av alt, satte opp utøverne og andre lag slik at de også gjentok at de ikke ville konkurrere med russerne, sier Välbe i et intervju med nettavisen Championat.

Hun peker på én mann:

– Erik Røste? Ja. Det var veldig ubehagelig for meg at et medlem av FIS-styret oppførte seg på denne måten. Og han fikk støtte av langrennssjefen i FIS, Vegard Ulvang, som kom med en uttalelse i samme ånd: «Hvis FIS ikke kan fjerne russerne, så bestemmer vi alt selv».

Välbe viser til Ulvangs uttalelse til NRK: «Jeg synes ikke vi skal ha russere på start. Ukraina er medlem av FIS, og de er under angrep. Vi kan ikke ha det slik at de som blir skutt på, flykter hjem for å krige, men at de som skyter, får gå.»

– Hva er disse uttalelsene? Det er også etikk i en organisasjon. Hvem er du i dette tilfellet? Er du ikke medlem av den store FIS-familien? Du kan rolig si ifra, og ikke slenge slike ut slike bemerkninger. I Norge ble dette hysteriet fremprovosert, mener Jelena Välbe – som også tror at 99 prosent av den norske befolkningen ville ha sett russerne til start.

– For å vokse, må du konkurrere med de sterkeste. Alt annet er en utopi, sier den russiske skipresidenten.

Erik Røste har følgende kommentar til Välbes uttalelse:

– Disse russiske utspillene fra Välbe og enkelte andre oppfatter jeg som gjentatte forsøk på å ta oppmerksomheten vekk fra det som er fakta i denne tragiske situasjonen.

– Da jeg på vegne av Norges Skiforbund ba FIS nekte russiske løpere deltagelse i verdenscupen, var årsaken Russlands invasjon og overfall på Ukraina, og de fryktelige lidelser og ødeleggelser de påfører det ukrainske folk. Det som nå skjer er et brudd på folkeretten som vi ikke har opplevd siden andre verdenskrig. Dette er helt ekstraordinært og dette står den internasjonale idrettsbevegelsen samlet om, skriver Røste til VG.