Liverpool-stjerner stjal showet i prestisjekampen mot Haalands City

LEICESTER (VG) (Liverpool-Manchester City 3–1) «Den egyptiske kongen» Mohamed Salah (30) og milliardkjøpet Darwin Nunez (23) avgjorde Community Shield-finalen mot Erling Braut Haalands Manchester City.

Som Premier Leagues nye, store attraksjon var det enorme forventninger til Haalands første kamp for regjerende seriemester Manchester City på engelsk jord. Blant 32.000 tilskuere på Leicesters blåfargede King Power Stadium satt også flere hundre britiske journalister og bedømte involveringene til nordmannen, men det var jevngamle Darwin Nunez som opplevde en av karrierens største kvelder i stedet for Haaland.

– Jeg tror det blir en fest for supportene nå. Vi er glad for å vinne trofeet. Forhåpentligvis er det ikke det siste denne sesongen, sier Liverpool-back Andrew Robertson på arenaen her i Leicester.

Forrige sesongs FA-cupvinner Liverpool tapte kampen om ligatittelen med bare ett poeng i mai, men i lørdagens 23 grader varme Community Shield-finale skrudde Trent Alexander-Arnold rødtrøyene i ledelsen etter bare 21 minutter. Med et følsomt skudd via rastaflettene til City-stopper Nathan Aké så Citys brasilianske sisteskanse, Ederson, ballen smelle i stolpen før den forsvant videre i nettet.

NÆR SCORING: Haaland forsøkte å bøye ballen rundt Liverpool-keeper Adrian etter å ha holdt Andrew Robertson unna like etter halvtimen var passert.

På motsatt side av banen presenterte Haaland kvalitetene sine for publikum for første gang drøyt 10 minutter senere. Med Liverpool-back Andrew Robertson i ryggen tok Bryne-karen ned et innlegg fra lagkamerat Bernardo Silva på glitrende vis før han avsluttet kraftfullt til høyre for Liverpool-keeper Adrian i samme sekvens.

Prestasjonen viste litt av det som bor i Haaland, men motstanderlagets spanske målvakt avverget scoring med en refleksredning.

Til pause ledet Liverpool fortjent etter en omgang hvor City var passive og slet kollektivt med å finne de rette avstandene til eminente typer som Luis Diaz, Thiago og Mohammed Salah.

I andre omgang utlignet Haalands nyinnkjøpte spisskollega Julian Alvárez (22) fra kloss hold etter 73 minutter, men under 10 minutter senere stoppet City-kaptein Ruben Dias et hodestøt fra Darwin Nunez med hånden innenfor 16-meteren og etter en videogjennomgang fikk Salah hamret ballen i mål fra straffemerket.

På overtid steg innbytter Nunez til værs igjen og stanget inn 3–1, noe som satte ytterligere fyr på blussene til Liverpools høylytte fans. Etter å ha tapt kampen om det gjeveste engelske trofeet sist sesong, har Merseyside-laget foreløpig tatt det første i 2022/2023.

– I dag føles det som det viktigste troféet, men vi vet alle at det ikke er verdens største turnering, sier Liverpool-manager Jürgen Klipp til Viaplay.

Fakta Slik stilte lagene Liverpool (4–3–3): Adrian – Alexander-Arnold (Milner fra min. 74), Matip, Van Dijk, Robertson – Henderson (Elliott fra min. 74), Fabinho, Thiago – Salah (Jones fra min. 90), Firmino (Nunez fra min. 59), Diaz (Carvalho fra min. 90). Manchester City (4–2–3–1):

Ederson – Walker, Dias, Aké, Cancelo – Rodri, Bernardo – De Bruyne (Gündogan fra min. 73) – Mahrez (Alvárez fra min. 58), Haaland, Grealish (Foden fra min. 58). Les mer

